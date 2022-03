Pogoda i żółty śnieg w Polsce. Czeka nas prawdziwy powrót zimy - mróz, śnieg i oblodzenia

Póki co, wiosenna pogoda nas niestety opuści. Natura przygotowała nam powrót srogiej zimy. W środę w nocy pojawi się śnieg w Tatrach, a w Sudetach wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one do czwartku 31 marca do godz.10. Na wysokości powyżej 700 m spadnie do 10 cm śniegu, lokalnie nawet do 15 cm.

W kolejnych dniach, w górach pojawi się jeszcze więcej śnieżnego puchu. W czwartek w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 15 cm, natomiast w nocy z czwartku na piątek o kolejne 20 cm. W piątek w ciągu dnia przybędzie jeszcze od 7 do 12 cm. W weekend również będzie padać śnieg.

Pogoda na najbliższe dni. W Polsce na nowo zagości śnieg i mróz

Temperatury w rejonach podgórskich i w górach będą ujemne, więc śnieg utrzyma się przez kilka dni. W nocy z piątku na sobotę temperatury spadną do -3 st.C., w nocy z soboty na niedzielę możemy się spodziewać nawet -5 st. C. W poniedziałek temperatura spadnie nawet do -8 st. C., a miejscami do -10 st. C.

- W górach, szczególnie w Tatrach cały czas pokrywa śnieżna ma grubość powyżej jednego metra, a nawet 1,4 m. Kiedy dopada jeszcze kilkadziesiąt centymetrów to warunki narciarskie się poprawią - przewiduje meteorolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie w Polsat News.

Wiatr w górach może osiągnąć prędkość od 65 do 70 km/h, wywołując zawieje i zamiecie śnieżne. Możliwe jest również zagrożenie lawinowe.

Pył znad Sahary w dalszym ciągu będzie obecny w Polsce

Meteorolog zwraca uwagę, że śnieg w górach może mieć żółte zabarwienie. - To pył z Sahary, który dotrze na południe kraju w środę w nocy - wyjaśnia. Śnieg pojawi się też w Beskidzie Żywieckim i Sądeckim. W piątek opady te pojawią się także na Lubelszczyźnie, w woj. świętokrzyskim oraz w południowej części Mazowsza. Warstwa białego puchu może tam sięgnąć do 5 cm.

Zauważalne oblodzenie pojawi się w woj. pomorskim oraz w zachodniopomorskim (pow. koszaliński i sławieński). Zimowa aura nie opuści nas przynajmniej przez tydzień.

