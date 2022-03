Pomoc Ukrainie. PKP zmienia zasady wydawania bezpłatnych biletów

Zobacz wideo Sienkiewicz: Przez Putina Rosja została wykluczona z grona państw cywilizowanych

Spółka PKP Intercity zmieni zasady wydawania bezpłatnych biletów na przejazdy dla obywateli Ukrainy. Do końca marca takie bilety mogą otrzymywać wszystkie osoby, które legitymują się ukraińskim paszportem.

Pomoc Ukraińcom. PKP zmienia zasady wydawania bezpłatnych biletów

Od 1 kwietnia za darmo będą podróżować kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne i ukraińscy seniorzy. Żeby pobrać bezpłatny bilet na przejazdy składami PKP Intercity, trzeba będzie spełnić następujące przesłanki: trzeba należeć do następujących grup: kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 60 lat oraz do grupy osób powyżej 60. roku życia.

Drugi warunek, to okazanie ukraińskiego paszportu z poświadczeniem przekroczenia ukraińsko-polskiej granicy 24 lutego lub później. Możliwe będzie też okazanie innego dokumentu tożsamości - prawa jazdy czy dowodu osobistego wraz z zaświadczeniem o nadaniu polskiego numeru PESEL, który jest nadawany uchodźcom z Ukrainy.

PKP. Zmiany w wydawaniu bezpłatnych biletów Ukraińcom

Celem zmian jest to, by bezpłatne bilety otrzymywały jedynie osoby, które uciekły przed działaniami wojennymi. Jak powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, liczba uchodźców, którzy przekraczają granicę z Ukrainy, systematycznie maleje. W związku z tym redukowana jest liczba specjalnych pociągów.

Cały czas jednak regularnie kursujące składy są wzmacniane o dodatkowe wagony. Do tej pory wzmocniono około półtora tysiąca pociągów liczbą pięciu tysięcy takich dodatkowych wagonów. Nowe zasady przyznawania bezpłatnych biletów kolejowych będą obowiązywać przez cztery tygodnie.

