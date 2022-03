Warszawa. Protestował na pomniku smoleńskim. Sąd przyznał mu zadośćuczynienie

Zobacz wideo Morawiecki: Polexit to fake news, wielkie kłamstwo Tuska. W Sejmie nie powinniśmy dyskutować o istnieniu Yeti

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie przekazało portalowi tvp.info, że w poniedziałek 28 marca zapadło orzeczenie w sprawie jednego z aktywistów, który w lipcu 2021 roku wbiegł na pomnik smoleński w Warszawie. Decyzją sądu Skarb Państwa ma zapłacić Arkadiuszowi Szczurkowi 4 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny.

REKLAMA

Sąd przyznał zadośćuczynienie mężczyźnie zatrzymanemu za protest na pomniku smoleńskim

Jak czytamy, sędzia Michał Piotrowski zarządził na rzecz Arkadiusza Szczurka od Skarbu Państwa kwotę 4 tys. zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Zdaniem sądu 22 lipca 20221 roku doszło do "niewątpliwie niesłusznego zatrzymania" mężczyzny przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Warszawie. To właśnie wtedy Szczurek wraz z aktywistami Lotnej Brygady Opozycji i Oddolnego Wsparcia Strajku Kobiet Cień Mgły wspięli się na pomnik na pl. Piłsudskiego w Warszawie z flagą Unii Europejskiej. Miał to być protest przeciwko działaniom rządu, które, ich zdaniem, zmierzały do polexitu. Pod pomnikiem aktywiści położyli natomiast baner z napisem: "Tu jest Polska, tu jest Unia", który nawiązywał do słów wypowiedzianych przez marszałkinię Elżbietę Witek: "Tu jest Polska, a nie Unia".

Relacja z wywieszenia flagi na pomniku została umieszczona na Facebooku.

Szczurek wyrok skomentował za pośrednictwem Twittera. "Dzisiaj sąd okręgowy przyznał mi 4 tys. zł zadośćuczynienia za: bezpodstawne, niezasadne i nielegalne zatrzymanie w areszcie po akcji Lotnej Brygady Opozycji. Korzystanie z prawa do protestu nie może kończyć się zatrzymaniem!" - napisał.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Strajk Kobiet. Kilkudziesięciu policjantów ochraniało pomnik smoleński

Kim jest Arkadiusz Szczurek?

Arkadiusz Szczurek to członek Lotnej Brygady Opozycji i Obywateli RP. Mężczyzna wraz z innymi aktywistami często bierze udział w miesięcznicach smoleńskich. Jak podawało w styczniu ubiegłego roku oko.press, zarzuty, które "prawie co miesiąc" dostawali, dotyczyły "zakłócania porządku publicznego", czasem "zakłócanie uroczystości państwowych" lub "obrzędów religijnych". Portal pisał wówczas, że państwo wytoczyło Szczurkowi (na tamten moment) około 100 postępowań, z czego wygrał większość z nich - w jednym przypadku aktywista przegapił o jeden dzień termin złożenia apelacji, cztery inne były wyrokami nakazowymi, które, jak czytamy, "z automatu są na niekorzyść oskarżonego", a mężczyzna nie odebrał we właściwym czasie zawiadomienia, zapomniał złożyć sprzeciw, spóźnił się z jego złożeniem lub pomylił numer sprawy.

Pierwsze wejście na pomnik smoleński? Jest zdjęcie