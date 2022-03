Skazany i uniewinniony kardynał przyjedzie do Torunia. Rydzyk: Męczennik naszych czasów

George Pell poprowadzi rekolekcje na początku kwietnia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

- W naszych czasach wymyślono zbrodnię, którą duchowny miał popełnić - wspominał historię Pella Rydzyk na antenie Radia Maryja. - Zaangażowano instytucje państwowe do potwierdzenia tej zbrodni. Wynajęto tzw. dziennikarzy do zorganizowania na światową skalę publicznego linczu. Mimo braku dowodów o winie skazano go na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, a chciano na 26 lat. Był uwięziony na ponad 13 miesięcy. W końcu Sąd Najwyższy w Australii uniewinnił go.



I dodał: - Przyjmijmy go z miłością [...] Ksiądz kardynał Georg Pell, męczennik naszych czasów, będzie obecny w Toruniu.

Proces i uniewinnienie kardynała George'a Pella

George Pell został członkiem Rady Kardynałów w 2014 roku, a w 2015 roku mianowano go prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii Stolicy Apostolskiej. Dwa lata później wrócił do rodzinnej Australii na proces w sprawie dotyczącej czynów pedofilskich - oskarżono go o napaść seksualną na dwóch 13-letnich chórzystów w kościele w Melbourne.

W 2018 roku został skazany na sześć lat więzienia przez australijskie sądy dwóch instancji, jednak w kwietniu 2020 roku odwołał się od tej decyzji. Sąd uchylił wyrok i uniewinnił Pella. W więzieniu kardynał spędził rok.