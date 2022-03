Okres spokojnej i słonecznej aury w Polsce się skończył. Przed nami bowiem załamanie pogody. "W kraju pojawi się wiatr. Nadejdzie głęboki niż z południa, przynosząc śnieżyce i intensywne opady deszczu w kraju" - zapowiadają synoptycy z portalu fanipogody.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda. Wrócą silne opady, a nawet deszcz ze śniegiem

"Specyficzne położenie frontów atmosferycznych oraz pogłębienie się niżu Katharina nad Włochami spowoduje napływ do Polski chłodnej masy powietrza z północy oraz dostawy wilgotnego powietrza z południowego wschodu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dobrzyca. Trąba powietrzna w 5 min. zniszczyła 50 domów i położyła las [ZDJĘCIA]

Przemieszczający się z południa w kierunku Polski wilgotny układ niskiego ciśnienia o nazwie Katharina, przyniesie znaczne pogorszenie pogody. Większa różnica ciśnienia spowoduje wzrost siły wiatru - pojawią się również opady.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podają fanipogody.pl, strefa opadów związana z frontem ma wkroczyć do Polski w czwartek po południu. Na początku będą to silne opady deszczu, ale z czasem przeistoczą się w śnieg z deszczem oraz następnie w sam śnieg. "Wszystko wskazuje na to, że w części kraju załamanie pogody przyniesie solidną śnieżycę w piątkowy dzień" - informują synoptycy.

Gwałtowna zmiana pogody w kwietniu. Mróz, intensywne opady śniegu

Pogoda w Polsce. IMGW wyda ostrzeżenia meteorologiczne?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje od czwartku do soboty wydanie alertów pierwszego stopnia przed groźnymi zjawiskami dla wschodniej i południowej Polski:

oblodzenie (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie),

intensywne opady śniegu (woj. mazowieckie, podkarpackie, lubelskie),

opady śniegu (woj. śląskie, małopolskie i świętokrzyskie),

intensywne opady deszczu (woj. małopolskie i podkarpackie).

Przyszły tydzień również nie zapowiada się optymistycznie. Synoptycy zapowiadają, że nad Polskę dotrze ośrodek niżowy, który przyniesie do naszego kraju opady - najprawdopodobniej śnieg.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.