Zimowa pogoda wraca do Polski. Już we wtorek wieczorem nad morzem pojawiły się pierwsze opady śniegu. W środę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia m.in. z Gdyni, we Władysławowie natomiast internauci zauważyli fokę pełzającą po ulicy zasypanej śniegiem. IMGW ostrzega - to nie koniec zimowych zawirowań. W najbliższych dniach śnieg spadnie też w innych regionach.

