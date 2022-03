Do zdarzenia doszło we wtorek 29 marca w Warszawie. Policjanci otrzymali zgłoszenie ok. godz. 14.20 o zwłokach kobiety na przeszklonym balkonie bloku przy ul. Borsuczej w dzielnicy Włochy. - W jednym z mieszkań ujawniono ciało kobiety - potwierdziła Monika Nawrat z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z TVN Warszawa. Prawdopodobnie ofiarą jest 21-letnia Ukrainka, która mieszkała pod tym adresem od niedawna.

Morderstwo we Włochach. Nie żyje 21-letnia Ukrainka

Jak twierdzą świadkowie, około godz. 14 słyszeli odgłosy domowej awantury dobiegające z mieszkania na trzecim piętrze, czyli tam, gdzie została znaleziona ofiara. - Kobieta i mężczyzna kłócili się, a chwilę później wyraźnie doszło do rękoczynów. Dziewczyna ponoć wybiegła na balkon i wołała o ratunek, ale on ją tam dopadł - powiedziała reporterowi "SE" mieszkanka osiedla. "Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że kobieta zginęła od kilku ciosów nożem w okolicę brzucha. Policja poszukuje 27-letniego Evgenija W., partnera zamordowanej" - ustalili reporterzy gazety.

Jak dotąd, w sprawie nikogo nie zatrzymano

Przez wiele godzin trwały poszukiwania mordercy młodej kobiety. Funkcjonariusze przez kilka godzin przeczesywali pobliskie zarośla - niedaleko bloku jest duży, niezabudowany teren. Na miejscu zbrodni pracowali policyjni technicy i śledczy. Jak dotąd, w sprawie nikt nie został zatrzymany. Wciąż trwa obława na sprawcę. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

