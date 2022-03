Jarosław Kaczyński: Jako obywatel mogę powiedzieć, iż chciałbym, by Polska miała broń atomową

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" stwierdził, że jeśli Ukraina wygra, to Moskwę czeka zmiana. Jego zdaniem, celem Rosjan jest zmuszenie Ukrainy do ustępstw i uczynienie z niej nowej wersji sowieckiej republiki, ale władze Ukrainy na takie żądania nigdy się nie zgodzą. Wicepremier podkreśla, że jeśli wojsko ukraińskie nie ustanie w swej skuteczności, to może się okazać, iż to Kreml będzie zmuszony do zawarcia pokoju. Jak mówi, stanie się on "jakimś kompromisem, ale bardzo odległym od tego, czego oczekiwali Rosjanie i to może rozpocząć jakiś proces zmian w Moskwie".

Jarosław Kaczyński zaznacza, że nie ma gwarancji, że proces zmian w Rosji będzie korzystny.

Czerwone dywany na Zachodzie i powrót czegoś na kształt "gorbaczowmanii" też nie są wykluczone, ale Gorbaczow zmienił jednak sytuację w świecie w sposób zupełnie inny, niż zamierzał. I to jest podstawa snucia optymistycznych scenariuszy

- podkreśla Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o relacjach Niemiec i Rosji: Ten układ się wali

Prezes PiS wypowiedział się także na temat działań Zachodu, w szczególności Niemiec, które dalej mają prowadzić prorosyjską politykę, ze względu na surowce energetyczne uznawane za podstawę ekspansji ich gospodarki. Zdaniem prezesa PiS w Niemczech ma panować przekonanie, że tylko współpracując z Rosją, mogą dominować w Europie, ale - jak twierdzi Kaczyński - "ten układ się wali".

Kluczowy w sprawie kolejnych działań krajów zachodnich ma być szczyt NATO w Madrycie. - Przed nami dwa i pół miesiąca działań dyplomatycznych na rzecz adekwatnego wsparcia Ukrainy - mówi i zaznacza, że Zachód potrzebuje czasu na analizę dalszych działań. Dodaje, że potrzebne są przede wszystkim mocniejsze sankcje na Rosję. Chodzi głównie o handel ropą i zamknięcie portów.

- Takie sankcje zadziałałyby szybko. Nie z dnia na dzień, lecz szybko. Jednak cały czas w tej sprawie jest weto Niemiec - podkreśla.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa został również zapytany o to, czy Polska powinna rozważać posiadanie broni atomowej.

Jako obywatel mogę powiedzieć, iż chciałbym, by Polska miała broń atomową. Jako odpowiedzialny polityk muszę ocenić ten pomysł jako nierealny

- odpowiedział.

Katastrofa smoleńska. Kaczyński: Trudno zaprzeczyć, że reżim Putina byłby zdolny do ataku na głowę państwa

Jarosław Kaczyński zapowiedział także konkretne działania ws. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, jednak na razie nie zdradza szczegółów. Jak mówi, wieczorem 10 kwietnia, podczas obchodów 12. rocznicy katastrofy, które będą odbywały się w Warszawie, na pewno poruszy ten temat.

Zdaniem prezesa PiS, "wojna w Ukrainie i barbarzyństwo Rosjan stworzyły warunki do tego, by jeszcze raz opowiedzieć światu prawdę o okolicznościach śmierci polskiego prezydenta i całej delegacji". Jak mówi, raport podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza "udziela odpowiedzi na kluczowe pytania i światowa opinia publiczna musi się z jego ustaleniami zmierzyć".



- Trudno zaprzeczyć, że reżim Putina byłby zdolny do przeprowadzenia ataku na głowę innego państwa, skoro sami Amerykanie od tygodni informują, że Rosjanie przygotowali listę polityków ukraińskich, którzy mieli zostać zamordowani - powiedział prezes PiS. - A rozpoczyna ją nazwisko tamtejszej głowy państwa. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że dla bardzo wielu osób to może być trudne do przyjęcia.