Push-backi nielegalne. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie "wypychania" migrantów

Białostocka "Gazeta Wyborcza" informuje, że w poniedziałek 28 marca sąd w Hajnówce wydał wyrok w sprawie trzech Afgańczyków, którzy nocą zostali wywiezieni przez straż graniczną na polsko-białoruską granicę. Działanie funkcjonariuszy zostało uznane za "nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe" - czytamy.

Hajnówka. Sąd wydał wyrok w sprawie push-backów migrantów

Do zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 sierpnia. Trzech Afgańczyków - Hamidullah, Ahmad i Naqibullah, po przekroczeniu granicy z Białorusią, natknęło się na patrol polskiej straży granicznej. Mimo że poprosili funkcjonariuszy o status uchodźców, co zostało nagrane przez ich pełnomocniczkę, po przewiezieniu do posterunku SG w Narewce, około 1 w nocy zostali wywiezieni na teren rezerwatu w Puszczy Białowieskiej - podaje dziennik.

Sąd w Hajnówce uznał push-backi migrantów za nielegalne

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce wydał w poniedziałek wyrok w sprawie wywiezienia mężczyzn. Zdaniem reprezentującej Afgańczyków mecenaski Małgorzaty Jaźwińskiej, członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, orzeczenie otwiera drogę do ubiegania się o zadośćuczynienie, ale także do powiadomienia przełożonych funkcjonariuszy, którzy będą mogli wszcząć w sprawie postępowanie dyscyplinarne.

Ale co najważniejsze, co podkreśla Jaźwińska, wyrok ma "istotne znaczenie z punktu widzenia orzecznictwa". Sąd potwierdził bowiem, że straż graniczna nie może stosować push-backów, czyli "wypychania" migrantów.

