Kartuzy. Rodzice adopcyjni znęcali się nad dwójką dzieci? Prokuratura przedstawiła im zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że kartuska prokuratura rejonowa przedstawiła zarzuty dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi dwóm osobom. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani 23 marca 2022 roku.

Kartuzy. Rodzice adopcyjni usłyszeli zarzuty znęcania się nad dwójką dzieci

Śledztwo w sprawie zainicjowała szkoła, do której chodziły dzieci. Na całym ciele siedmioletniej dziewczynki oraz dziewięcioletniego chłopca odkryto urazy, między innymi w postaci siniaków. Dodatkowo u dziewięciolatka stwierdzono także złamanie obojczyka. "Stwierdzone obrażenia naruszyły u pokrzywdzonych czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni" - podaje prokuratura.

Pomorskie. Znęcali się psychicznie i fizycznie nad dziećmi? Grozi im do ośmiu lat więzienia

Prokuratura zarzuciła rodzicom adopcyjnym "wspólnie i w porozumieniu przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego nad nieporadnymi ze względu na wiek dziećmi". Zarzuty dotyczą między innymi stosowania kar cielesnych (poprzez uderzenia dłonią czy pięścią, ale także innymi przedmiotami), krzyki bez powodu, poniżanie, ograniczenie dostępu do jedzenia czy straszenie odesłaniem do domu dziecka lub umieszczeniem w domu poprawczym. Według ustaleń do wymienionych zachowań miało dochodzić między czerwcem 2021 roku a marcem 2022 roku.

Podejrzani odmówili złożenia wyjaśnień, prokurator skierował natomiast w ich sprawie wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Za zarzucone przestępstwo grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12:00 do 18:00 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.