Kłecko. Wypadek motolotni pod Gnieznem. Zginęła jedna osoba

Po południu we wtorek w wielkopolskiej miejscowości Kłecko doszło do zdarzenia z udziałem motolotni. Na razie nie są znane przyczyny tego, dlaczego maszyna runęła do wody.

3 Fot. Facebook - Gniezno112.pl (zrzut ekranu) za Łukaszem Kulińskim Otwórz galerię Na Gazeta.pl