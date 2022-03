Kraków. IPN ocenzurował tęczową torbę? Instytut twierdzi, że to efekt fotoedycji

O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza", która skontaktowała się ze studentką jednego z kierunków humanistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, której torebka zmieniła kolor na zdjęciu. Kobieta znalazła się na zdjęciu, ponieważ prowadziła koło debat w jednym z liceów, które brało udział w eliminacjach VI Małopolskiego Turnieju Debat Historycznych.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS kontra LGBT. Wypowiedzi polityków krzywdzą mniejszości

Właścicielka torebki: Nie pomyślałam nawet, że tęcza może być problemem

Studentka przekazała, że kiedy wcześniej fotograf robił jej zdjęcia prosił ją, aby zdjęła torebkę, dziewczyna spełniła prośbę. "Nie pomyślałam nawet, że tęcza może być problemem" - powiedziała. I dodała "zwłaszcza że podczas zdjęcia grupowego prośba ta już się nie pojawiła. Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy kilka dni później widzę na Facebooku tamte zdjęcia, gdzie zamiast mojej torby jest niebieska plama".

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Olsztyn. Co się stanie z Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej?

IPN wyjaśnia, że zmiana koloru torebki to efekt edycji zdjęcia

O to dlaczego torebka zmieniła kolor z tęczowej na niebieską "GW" zapytała Instytut Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy IPN przekazał, że jest to efekt fotoedycji, które miała ulepszyć zdjęcie. Podkreśli, że "jest to normalną praktyką, którą stosujemy, jeśli tylko czas na to pozwala". Rzecznik przyznał, że zdjęcie było edytowane, podkreślił jednak, że przypisywanie IPN "innych motywów niż dążenie do lepszego efektu wizualnego budzi głębokie zdumienie i jest zupełnie nieuprawnione".

Zmianą koloru zdjęcia torebki wywołała fale komentarzy pod postem instytutu. "IPN zamiast dbać o pamięć, wymazuje ją. To nie jest efekt fotoedycji. Tęczowa torba nie jest niczym złym. Zła jest prostacka próba cenzury podyktowana ideologią strachu przed różnorodnością" - napisał pod postem jeden z internautów.

"Pamięć narodowa to także pamięć osób nieheteronormatynwych, chociażby ofiar akcji hiacynt. Jest mi niezmiernie przykro widząc, że instytucja, która powinna chronić pamięci wszystkich Polaków, nie chce pamiętać, o tych którzy nie byli heteronormatywni" - skomentowała zdjęcie inna osoba.

Gwałtowna zmiana pogody w kwietniu. Mróz, intensywne opady śniegu