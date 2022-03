Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej znajduje się w centrum Olsztyna na placu Xawerego Dunikowskiego przy al. Piłsudskiego. Pomnik wykonał rzeźbiarz i malarz Xawery Dunikowski, który ocalał z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Monument został odsłonięty w 1954 roku, a do rejestru zabytków wpisano go blisko 30 lat temu w 1993 roku.

Jaki los czeka Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej?

Znajdujący się w Śródmieściu Olsztyna pomnik wcześniej nosił nazwę Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej i upamiętnia moment wkroczenie wojsk radzieckich do Olsztyna w styczniu 1945 roku. Jednak kwestia przyszłości pomnika nie jest jasna. Jak informuje miasto, podczas ubiegłotygodniowego spotkania w olsztyńskim ratuszu stanowisko w sprawie zabytku zabrali historycy, architekci oraz osoby zainteresowane przyszłością monumentu. Okazuje się, że co do przyszłości pomnika pojawiło się wiele rozbieżnych stanowisk.

"Od takich głosów, które opowiadają się za zachowaniem pomnika, nieprzenoszeniem go w inne miejsce, zamiast tego postulują zmianę jego wydźwięku, po takie które zdecydowanie opowiadają się za relokacją, albo wręcz zburzeniem" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez miasto.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej może stać się niebiesko-żółty

Zdaniem architekta Radosława Guzowskiego, który zaprojektował zagospodarowanie placu Dunikowskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie pomnika należałoby zakryć go materiałem flagowym w ukraińskie barwy. Przygotowany w tej sprawie wniosek trafił już do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obecnie jest rozpatrywany.

- Zanim podejmiemy ostateczną decyzję co do przyszłości pomnika, będziemy jeszcze rozmawiać ze specjalistami, a także zasięgać opinii mieszkańców w tej sprawie - przekazał dyrektorka Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Gabriela Konarzewska. I dodała, że "osłonięcie monumentu barwami Ukrainy sprawiłoby, że dzieło zyskałoby inny wydźwięk".

