Pogoda. Gwałtowna zmiana w kwietniu. Mróz, intensywne opady śniegu i burze adwekcyjne

Niebawem pogoda ulegnie gwałtownej zmianie. Poniedziałek był ostatnim słonecznym dniem, już we wtorek 29 marca zauważalny jest bowiem wzrost zachmurzenia w całej Polsce. To jednak nie koniec zawirowań pogodowych. "Pojawią się opady deszczu, a od środy również deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Druga połowa tygodnia znacznie chłodniejsza, nocami na zachodzie temperatura spadać będzie poniżej 0 stopni Celsjusza" - podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Powrót mrozu. "Może być nawet dwucyfrowy"

Według ekspertów z portalu Fani Pogody, do Polski wraca mróz, który nocami w okolicach weekendu może być nawet dwucyfrowy. "Antycyklony chroniące nas przed strefową cyrkulacją powietrza straciły na sile. Do głosu powróciły niże z zachodu. Dodatkowo, w nasz region spływać zaczęło chłodne powietrze z północy" - tłumaczą. Według portalu pod koniec tygodnia czekają nas śnieżyce, które wystąpią nie tylko w Polsce, ale również w "rozległym pasie Europy od centrum, aż po wschód" - czytamy na stronie portalu.

Według synoptyków może też dojść do powstania burz adwekcyjnych. Jest to zjawisko tworzące się zazwyczaj po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego, kiedy ciepłe powietrze spotyka te zimne i wilgotne. Pojawiają się zazwyczaj jesienią i wiosną, czasami również zimą. Niosą za sobą porywisty wiatr, przez który może dojść do szkód materialnych. Możliwy jest też grad - wyjaśnia portal burzeinfo.pl.

Kwiecień jeszcze się nie zaczął, a już przeplata. Będzie padał śnieg

Intensywne opady śniegu. Gdzie spadnie go najwięcej?

Ponadto, jak wcześniej wspomnieliśmy, wszystko wskazuje na to, że w piątek 1 kwietnia będziemy świadkami intensywnych opadów śniegu na południu i południowym wschodzie kraju. Według amerykańskiego modelu GFS czeka nas naprawdę biały weekend. "W Tatrach spaść może nawet do 30 cm śniegu. Na Lubelszczyźnie, czy Ziemi Świętokrzyskiej grubość pokrywy śnieżnej przekraczać może 10 cm" - podają synoptycy.

Według Fanów Pogody na ocieplenie możemy czekać nawet do drugiej połowy kwietnia, choć niewykluczone, że ochłodzenie potrwa dłużej. Prognoza pogody na ten okres obarczona jest jednak dużą niepewnością, dlatego warunki mogą jeszcze ulec zmianie.

