Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one przede wszystkim województwa pomorskiego, a w szczególności powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego oraz Gdyni. Zapowiadany jest zachodni wiatr o średniej prędkości do 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

Alerty IMGW. Jakie zagrożenia czekają nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek prognozowany jest silny wiatr, który może pojawić się również w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim oraz koszalińskim. We wtorek pogoda powinna być nieco spokojniejsza. Sytuacja jednak zmieni się w środę. Synoptycy IMGW ostrzegają, że tego dnia pojawią się opady śniegu, szczególnie w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, we wschodniej połowie woj. pomorskiego oraz w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim i lubańskim.

Według IMGW, w czwartek alarmy pogodowe będą dotyczyć całego kraju. Pojawią się przymrozki, czyli spadek temperatury poniżej 0 st. C. Mogą też zostać wydane alarmy przed opadami śniegu. Należy się ich spodziewać w województwach: lubelskim, świętokrzyskim oraz śląskim. W niektórych rejonach kraju opady będą intensywne. Synoptycy prognozują, że stanie się tak w woj. małopolskim i podkarpackim. Opady będą powodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów w ciągu 12 godzin lub o 15-20 centymetrów w ciągu 24 godzin. W czwartek mogą też pojawić się ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, zwłaszcza przed oblodzeniem; dotyczy to głównie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

W weekend natomiast jest przewidywane zachmurzenie duże z miejscowymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe będą opady śniegu, na północy pojawią się przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 st. C. na południowym wschodzie oraz od 5 do 8 st.C. na pozostałym obszarze kraju. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko chwilami porywisty - informuje IMGW.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia. Co to oznacza?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zapowiada niesprzyjające warunki atmosferyczne, niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w takich warunkach jest utrudnione i niebezpieczne. Możemy się spodziewać utrudnień w obszarze występowania zagrożenia. Możliwe są też opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Zalecana jest wtedy wzmożona ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

