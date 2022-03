Sędzia Igor Tuleya niedopuszczony do pracy mimo prawomocnego wyroku. "W takich czasach żyjemy"

W poniedziałek sędzia Igor Tuleya stawił się w pracy, ale nie został do niej dopuszczony. - Oczywiście podejmiemy dalsze kroki, żeby wyegzekwować to orzeczenie, będziemy walczyli do końca. Takiej decyzji można się było spodziewać po moich przełożonych, którzy nie akceptują orzeczeń sądowych - powiedział w poniedziałek Tuleya w rozmowie z dziennikarzami. Zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury "o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie".

Sąd w Warszawie przywrócił Igora Tuleyę do orzekania. Wyrok prawomocny

Sędzia Igor Tuleya niedopuszczony do orzekania

To jest jawne nieprzestrzeganie prawa, w takich czasach żyjemy

- dodał Tuleya.

Orzeczenie (prawomocne) o przywróceniu sędziego Tulei do pracy wydał 21 marca Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. "Sąd podjął tę decyzję w ramach tzw. zabezpieczenia, nakazując w niej Sądowi Okręgowemu w Warszawie dopuszczenie sędziego do wykonywania obowiązków służbowych na czas procesu dotyczącego pozwu o przywrócenie do pracy" - podaje "Gazeta Wyborcza".

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zauważa, że to Przemysław Radzik, nominat Zbigniewa Ziobry (pełni funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów) odmówił wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego przywrócenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania.

Sędzia Igor Tuleya stracił prawo do orzekania w 2020 roku

W listopadzie 2020 r. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, na wniosek prokuratury, podjęła decyzję o odebraniu Igorowi Tulei immunitetu i zawieszeniu go w czynnościach służbowych sędziego. Śledczy stwierdzili, że sędzia przekroczył swoje uprawnienia w 2017 r., kiedy pozwolił mediom rejestrować ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie dot. obrad w sali kolumnowej w Sejmie. Tuleya, zdaniem prokuratury, miał cytować zeznania świadków z postępowania przygotowawczego, natomiast według śledczych sędzia "naraził bieg śledztwa", które było cały czas w toku. Igor Tuleya wielokrotnie podkreślał, że nie uznaje legalności Izby Dyscyplinarnej.

