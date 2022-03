Makabryczny wypadek w Szamotułach. Ciężarówka potrąciła pieszego. 63-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w piątek 25 marca w Szamotułach (woj. wielkopolskie). Policjanci około godziny 9.30 otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym. Na przejściu dla pieszych na rynku miasta kierowca samochodu ciężarowego przewożącego kontener na śmieci, potrącił mężczyznę 63-letniego mieszkańca Wronek.

REKLAMA

Zobacz wideo 2500 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach

Szamotuły. Ciężarówka potrąciła pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu

Według ustaleń "w chwili zgłoszenia, kierujący samochodem ciężarowym 37-latek znajdował się na ul. Dworcowej w Szamotułach. Tam osoby postronne zaalarmowały go, iż potrącił pieszego, czego kierujący ciężarowym mercedesem najprawdopodobniej nie zauważył" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez lokalną Komendę Powiatową Policji.

Z ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło na szamotulskim Rynku, gdy mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych. Kierowca został zatrzymany na ul. Dworcowej, co oznacza, że mógł ciągnąć potrąconego mężczyznę przez kilkaset metrów. W wyniku doznanych obrażeń 63-latek zmarł na miejscu.

Toruń. Skradziono motoryzacyjną perełkę. Policja publikuje zdjęcia

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przesłuchali świadków, wykonali oględziny oraz zabezpieczyli pojazd. W związku z działaniami dochodzeniowymi na kilka godzin został wstrzymany ruch drogowy od ul. Dworcowej do Placu Sienkiewicza. Mężczyzna w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym został zatrzymany.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Raport policji dotyczący wypadków drogowych

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

Andrzej Duda o Orbanie: Trudno mi to zrozumieć. Sytuacja jest rażąca

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.