Pogoda. Koniec słonecznej aury? W przyszłym tygodniu arktyczne powietrze i opady

Pogodę w Polsce w niedzielę znów kształtować będzie rozległy wyż rozciągający się od Wysp Brytyjskich aż po Bałkany i Turcję. Chłodne powietrze zostanie zepchnięte nad wschodnią część kraju, a do pozostałych regionów napłynie cieplejsze powietrze polarne.

REKLAMA

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

Pogoda na niedzielę. Słonecznie i sucho. Duże zagrożenie pożarowe

"Zachmurzenie małe, tylko na północy okresami duże. Temperatura maksymalna od 5 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. w centrum i nad morzem, do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu porywisty" - zapowiadał pogodę na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze. Warunki biometeorologiczne zapowiadają się korzystnie w większej części kraju, dlatego warto skorzystać z pogody i wybrać się na spacer. Niekorzystne warunki wystąpią jedynie na północy, ale w ciągu dnia zmienią się w obojętne.

Tego dnia w całej Polsce będzie sucho. Nie przewiduje się żadnych opadów, przez co zagrożenie pożarowe w całym kraju jest wysokie lub średnie. Najniebezpieczniej jest na obszarze województw: podlaskiego, opolskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, dolnośląskiego i częściowo we wszystkich pozostałych.

Nowe fakty ws. morderstwa w Częstochowie. Krzysztof R. miał rozebrać ofiary

W niektórych regionach od miesiąca nie spadła ani kropla deszczu. Dodatkowo po sezonie zimowym roślinność jest bardzo wysuszona, dlatego przypominamy, aby nie wypalać traw. - Pożary traw nie są mniej groźne od innych pożarów. Po sezonie zimowym roślinność jest bardzo wysuszona, pali się bardzo dynamicznie. Płonące na niewielkim terenie trawy mogą szybko przerodzić się w pożar, który zagraża ludziom, zwierzętom, zabudowaniom - podkreślał w rozmowie z tvn24.pl rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej brygadier Sławomir Brandt.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na przyszły tydzień. Arktyczne powietrze, opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Choć w niedzielę możemy jeszcze cieszyć się względnie pogodną i wiosenną aurą, w przyszłym tygodniu czeka nas więcej zawirowań pogodowych, a wszystko przez wiry niżowe, które wkroczą do Polski. W poniedziałek będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Maksymalna temperatura powietrza od 13 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 16 st. w centrum, do 18 stopni na południu. Wiatr rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, na północy w porywach do 90 km/h.

We wtorek znów pochmurno, choć z przejaśnieniami. Spadnie deszcz - na południu do litrów na metr kwadratowy, na północnym wschodzie natomiast deszcz będzie słaby. Temperatura od 7 st. C w Suwałkach, przez 11 w centrum po 15 na Podkarpaciu. Wiatr osłabnie, choć okresami w niektórych regionach może być dość silny.

Pociąg uderzył w samochód na przejeździe. Kierującej autem grozi więzienie [WIDEO]

Środa i czwartek również zapowiadają się pochmurno i deszczowo. Temperatura powietrza wyniesie maksymalnie od 5 do 12 stopni Celsjusza. Utrzyma się słaby wiatr. W sobotę deszcz nie powinien padać jedynie na północy. W czwartek natomiast padać będzie już wszędzie, ale nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.