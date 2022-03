Rosyjscy politycy krytykują słowa gen. Skrzypczaka o obwodzie kaliningradzkim: "Opuścił lekcje historii". Na pewno?

Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, był gościem w programie "Super Expressu", gdzie wypowiadał się głównie na temat wojny w Ukrainie. Wspomniał jednak o obwodzie kaliningradzkim, który po zakończeniu II wojny światowej został przyłączony do Rosji.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Obwód Kaliningradzki to teren, który jest pod okupacją rosyjską od 1945 roku

Zdaniem Skrzypczaka Polska powinna się teraz "upomnieć" o te ziemie. Stwierdził, że jest on "okupowany" przez Rosję. - Historycznie obwód kaliningradzki to teren, który jest pod okupacją rosyjską od 1945 roku. Trzeba to powiedzieć, to nigdy nie było terytorium Rosji - powiedział generał. I dodał, że "warto byłoby o to terytorium się upomnieć, tak jak upominaliśmy się swego czasu o ziemie odzyskane".

Warto by się może upomnieć o ten obwód kaliningradzki, który moim zdaniem jest częścią terytorium Polski. Mamy prawo mieć pretensje do tego terenu, które Rosja okupuje

- stwierdził gen. Skrzypczak.

Rosjanie krytycznie o słowach gen. Skrzypczaka

Słowa polskiego generała skomentował Konstantin Kosaczow, wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Federacji. "Wygląda na to, że ten generał albo nie uczył się w szkole, albo całkowicie opuścił wszystkie lekcje historii - zarówno te dotyczące II wojny światowej, jak i własnego kraju" - powiedział Kosaczow cytowany przez rosyjski portal Rossaprimavera.ru.

Z kolei Andrey Klishas, przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. Legislacji Konstytucyjnej powiedział agencji RIA Novosti, że "takie wypowiedzi nie mają żadnych konsekwencji". "Jest wielu głupców. Nie warto przywiązywać do ich słów szczególnego znaczenia" - dodał polityk. Biorąc pod uwagę ostatnie słowa Dmitrija Miedwiediewa na temat Polski, informacje Rosjan na temat historii naszego kraju nie są pełne.

Obszar obwodu kaliningradzkiego, znany również jako Królewiec, zamieszkiwali niegdyś bałtyccy Prusowie, których następnie podbił Zakon Krzyżacki. Następnie po zwycięstwie Polski w wojnie trzynastoletniej ziemie te znalazły się pod kontrolą Rzeczypospolitej. Polacy zamieszkiwali głównie sam Królewiec, a także przygraniczny pas południowy obwodu. W 1757 roku na mocy porozumieniem pomiędzy Austrią i Rosją Królewiec został wcielony do Rosji. W 1871 miasto stało się częścią Rzeszy. Obwód kaliningradzki znalazł się w granicach ZSRR w wyniku konferencji poczdamskiej w 1945 roku. W 1946 roku zmieniono jego nazwę na Kaliningrad.