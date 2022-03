Pogoda. IMGW ostrzega przed wiatrem w sobotę. Przed nami wiry niżowe i "zimna faza wiosny"

Pogoda w sobotę zapowiada się chłodniej niż ostatnie dni, kiedy dopisywało słońce i wysoka temperatura. Z informacji synoptyków IMGW wynika, że tego dnia z północy na południe kraju będzie przemieszczała się zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad północno-zachodniej części Rosji. Tuż za frontem napływać do Polski będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie, ale wieczorem znów wzrośnie.

Pogoda. W sobotę silny wiatr i chmury, ale będą też przejaśnienia

W ciągu dnia w całej Polsce możemy spodziewać się zachmurzenia - od małego na południu po duże w pozostałej części kraju, ale z przejaśnieniami. Temperatura powietrza będzie wahała się od 8 do nawet 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Białymstoku (8 st. C), Gdańsku, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie (9 st.) oraz Olsztynie, Suwałkach i Toruniu (10 st. C).

Cieplej w centrum - w Warszawie i Łodzi 11 st. C, w Kielcach 13 st. C, w Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim 14 st. C. Najwyższe wskaźniki na termometrach zobaczą mieszkańcy południowej części Polski - w Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze od 15 do nawet 17 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota 26 marca. Wysokie zagrożenie pożarowe

Mimo dość wysokiej temperatury powietrza, ta odczuwalna będzie znacznie niższa ze względu na pochmurną pogodę, ale też silny, porywisty wiatr, który powieje z prędkością od 20 do 30 kilometrów na godzinę w porywach do 60-75 km/h. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązują: we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części woj. podlaskiego oraz południowo-wschodniej części woj. lubelskiego.

Pogoda. W przyszłym tygodniu czeka nas ochłodzenie

Niedziela i poniedziałek mają być dniami w miarę pogodnymi ze względu na wyż, który uformuje się nad Polską. W ciągu kolejnych dni przemieści się on jednak w stronę Morza Czarnego, a do Polski wejdą wiry niżowe i obejmą Polskę na kilka kolejnych dni - zapowiedziała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Przed nami zimna faza wiosny - dodała.

W przyszłym tygodniu w niektórych regionach w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza będzie niższa niż 5 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach wyniesie do maksymalnie 12 stopni. Czeka nas sporo chmur oraz wyczekiwane przez niektórych opady deszczu, a nawet przelotnego śniegu. Przypomnijmy, w marcu w niektórych regionach nie spadła ani jedna kropla deszczu, przez co panuje duże zagrożenie pożarowe. Może utrzymać się też silny wiatr.

