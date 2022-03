Joe Biden w Polsce. Odwiedzi m.in. uchodźców na Stadionie Narodowym. Światowe media: Pokaz wsparcia

Prezydent Joe Biden w piątek przyleciał do Warszawy z Rzeszowa, gdzie spotykał się ze stacjonującymi tam amerykańskimi żołnierzami. W sobotę 26 marca ma rozmawiać z Andrzejem Dudą między innymi o bezpieczeństwie Polski w sytuacji toczącej się za wschodnią granicą wojny. Prezydent Biden całą sobotę spędzi w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem. "Nie mówimy uchodźcy, to są nasi goście"

Joe Biden w Warszawie będzie mówić o "zachowaniu jedność i determinację w obliczu rosyjskiej agresji"

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać o możliwościach przysłania do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy. - To jest dzisiaj jeden z najważniejszych tematów, o których mówimy. Dla wszystkich jest jasne, że Rosja jest agresywna i że należy się spodziewać tego, że mogłaby na Ukrainie nie poprzestać - mówił Andrzej Duda. Obecnie w Polsce stacjonuje blisko 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

W następnej kolejności, prawdopodobnie około godziny 13 lub 14, prezydent Joe Biden ma spotkać się z organizacjami pomagającymi uchodźcom. Według doniesień Gazety Wyborczej, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, odwiedzi uchodźców na Stadionie Narodowym. Około 17.30 na Zamku Królewskim prezydent USA wygłosi specjalne przemówienie, dotyczące wojny na Ukrainie. Ma mówić m.in. o tym dlaczego istotne jest to, aby "wolny świat zachował jedność i determinację w obliczu rosyjskiej agresji" przekazał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Granica Polski: to tu zostaje się uchodźcą

Światowe media o wizycie Joe Bidena w Polsce

Wizytę Joe Bidena w Polsce jest szeroko komentowana nie tylko przez polskie media. "The Guardian" donosi, że przyjazd Joe Bidena do Polski to "symboliczny pokaz wsparcia dla państw wschodnioeuropejskich, które widzą, jak rosyjska agresja sieje spustoszenie". Z kolei niemiecki dziennik "Die Welt" napisał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden "złożył hołd polskiemu zaangażowaniu w przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy".

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

"Jesteśmy w trakcie walki między demokracjami a oligarchiami" - powiedział w piątek Biden cytowany przez "El Pais". Dodał, że stawką w tym starciu jest nie tylko "pomoc narodowi ukraińskiemu i powstrzymanie wojny", ale też "wolność naszych dzieci i wnuków".

"Amerykański prezydent spędzi dwa dni w kraju, który stał się pierwszym schronieniem dla Ukraińców" - napisał francuski dziennik "Le Figaro" cytowany przez PAP. Z kolei w "The Wall Street Jorunal" czytamy o spotkaniu Joe Bidena z amerykańskimi wojskowymi stacjonującymi w Polsce, którzy "wzmacniają obronę członka NATO". Dziennikarka Tarini Parti podkreśliła, że Rzeszów to obecnie "główne centrum zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy".

Ukraina. Doradca Zełenskiego: Ukraina to tylko początek [PODSUMOWANIE]

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.