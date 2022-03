Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poinformowali, że 22 marca zatrzymali 12 osób odpowiedzialnych za wyłudzenie ponad 82 mln zł dotacji z Unii Europejskiej, które miały zostać przeznaczone na prowadzenie działalności dużej grupy producentów owoców i warzyw. Jak się okazuje, działania firmy były głównie pozorne, a pieniądze te w dużej części zostały zdefraudowane. Stało się tak, ponieważ odpowiedzialni za nadzór urzędnicy fałszowali raporty z oficjalnych kontroli.

REKLAMA

Zobacz wideo CBŚP zlikwidowało pięć agencji towarzyskich w Poznaniu

Poznań. Urzędnicy mieli pomóc zdefraudować ponad 82 mln zł

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili śledztwo w tej sprawie od maja 2020 roku. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (Wydział VIII ds. Wojskowych) poinformowała, że założona przez kilkuosobową rodzinę z powiatu ostrowskiego Grupa Producentów Owoców i Warzyw służyła w dużej mierze do wyłudzania europejskich funduszy. Spółka złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu wniosek o dofinansowania z Unii Europejskiej. Śledztwo wykazało, że w dokumentach znalazły się nieprawdziwe informacje.

We wniosku rzekomi producenci warzyw i owoców zapewniali, że chcą zainwestować pieniądze w rozkręcenie produkcji płodów rolnych i stać się konkurencyjną firmą na krajowym rynku. Wnioskodawcy deklarowali także, że w tym celu będą również inwestować w magazyny i sprzęt transportowy. Po zbadaniu sprawy wyszło na jaw, że niektórzy członkowie grupy wcale nie zajmowali się uprawą owoców i warzyw. Kontrola wykazała także, że z opisanych w dokumentach 1300 ha gruntów uprawnych, w rzeczywistości wykorzystano tylko pięć procent ziemi na deklarowaną działalność.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Pieniądze z dotacji miały zostać przeznaczone na zbudowanie trzech chłodni na owoce i warzywa - tak naprawdę powstały tylko dwie i to w większości były wynajmowane innym firmom. Z unijnych środków zakupionych zostało także dziewięć samochodów ciężarowych, którymi grupa miała transportować wyprodukowaną przez siebie żywność. W praktyce auta były wykorzystywane przez zewnętrzne firmy.

Śledczy ustalili, że grupa od 2007 do 2012 roku wyłudziła w 10 transzach ponad 82 mln złotych. Policja donosi też, że teoretycznie w tym czasie firmę kontrolowali urzędnicy z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ich kontrole jednak nie wykazały żadnych nieprawidłowości - tym samym urzędnicy przyczynili się do wyłudzenia. W zebranym materiale dowodowym stwierdzono także, że biegły z dziedziny wyceny nieruchomości zawyżył wartość jednej z nich kilkukrotnie przyczyniając się także do powstania szkody - relacjonuje policja.

Więcej informacji ze świata i Polski na stronie głównej Gazeta.pl

Zebrane przez policję materiały dowodowe trafiły do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na ich podstawie pięciu członkom firmy, sześciu urzędnikom i biegłemu przedstawiono zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wszyscy podejrzani trafili pod policyjny dozór i wyznaczono im wysokie poręczenia majątkowe. Grozi im do 10 lat więzienia. Na poczet ewentualnych roszczeń i kar zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 96 milionów złotych.