Andrzej Duda miał przywitać na lotnisku w Jasionce Joe Bidena, jednak z powodu awaryjnego lądowania przybył na miejsce godzinę po prezydencie USA. Biden czekał na niego w swoim samolocie prawie godzinę, po tym czasie zdecydowano, że zacznie realizować swój harmonogram. Na płycie lotniska przywitali go minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Po przywitaniu z ministrem i ambasadorem, Joe Biden udał się na spotkanie z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Dopiero po tym spotkaniu amerykańskiego prezydenta przywitał Andrzej Duda. Następnie obaj udali się na spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy.

Joe Biden do amerykańskich żołnierzy: Jesteście najlepszą siłą bojową w historii świata

Joe Biden spotkanie z żołnierzami zaczął na stołówce, gdzie zjadł z nimi pizzę. Podczas oficjalnego przemówienia podziękował amerykańskim żołnierzom za to, że przyjechali do Polski, by strzec wolności i pokoju. "Jesteście najlepszą siłą bojową w historii świata" - zwrócił się do swojego wojska.

"Mamy tylko jeden święty obowiązek - tych, którzy jadą na wojnę, przyszykować jak najlepiej i upewnić się, że wrócą do domu" - podkreślił. Przypomniał, że jego syn także nie musiał jechać na misje wojskowe, ale tak jak oni, wybrał tę drogę. "Nie chodzi tylko o to, co robicie, żeby pomóc Ukraińcom, bo ta walka toczy się o coś więcej (...) Mamy 100 tysięcy żołnierzy stacjonujących w Europie. Dawno nie mieliśmy takiej obecności. Wysłaliśmy tu najlepszych i dziękuję wam za to, że tu jesteście. Wy szerzycie wiarę, niech Bóg ma w opiece naszych żołnierzy" - zakończył.

Wcześniej doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że rozlokowanie w Polsce 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej jest sygnałem dla Rosji, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO. Podczas briefingu na pokładzie Air Force One w drodze do Rzeszowa Jake Sullivan przypomniał, że Stany Zjednoczone mają obecnie w Polsce 10,5 tysiąca żołnierzy a w całej Europie 100 tysięcy. "Znacząca część naszych wojsk tu w Polsce została rozlokowana, by zapewnić, że mamy solidne zdolności odstraszania w obliczu rosyjskiej agresji" - mówił Sullivan. Doradca prezydenta USA dodał, że rosyjska inwazja na Ukrainie pokazuje, iż Moskwa ignoruje podstawowe normy międzynarodowe, które obowiązywały od ponad siedmiu dekad.

"Prezydent mówi jednoznacznie, że jednym z powodów skierowania dodatkowych sił do krajów bałtyckich, Polski i Rumunii i innych państw wschodniej flanki jest wysłanie jednoznacznego sygnału do Rosji, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium Paktu Północnoatlantyckiego i wybicie Putinowi z głowy jakiejkolwiek myśli o inwazji na terytorium NATO" - podkreślił Sullivan.

Dodał też, że zmiana konstytucji przez Białoruś otwierająca możliwość stacjonowania w tym kraju rosyjskich wojsk i nowych rodzajów broni ma znaczący wpływ na sytuację krajów bałtyckich i Polski - wymaga dostosowania zdolności NATO na wschodniej flance.

Duda spóźniony na powitanie Bidena w Jasionce. Było awaryjne lądowanie

Wizyta Joe Bidena w Polsce

To pierwsza wizyta Joe Bidena w Polsce i czternasta urzędującego prezydenta USA. Przylot gospodarza Białego Domu do Europy, w tym do Polski, jest bezpośrednio związany z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W sobotę zaplanowano rozmowy prezydentów: Andrzeja Dudy i Joe Bidena, a także wizytę na Stadionie Narodowym, gdzie amerykański przywódca zapozna się z działaniami, jakie Polska podjęła, aby wspierać ukraińskich uchodźców. O 17.00 planowane jest specjalne wystąpienie amerykańskiego prezydenta w Warszawie.

