Andrzej Duda spóźniony na powitanie Joe Bidena w Jasionce. Było awaryjne lądowanie

- Miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu z prezydentem Dudą. Samolot zawrócił do Warszawy - powiedział cytowany przez PAP Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak dodał, Andrzej Duda nie zrezygnuje z planów i uda się do Rzeszowa samolotem zastępczym. Samolot wylądował bezpiecznie o godzinie 13:40 - przekazała p.o. rzeczniczka prasowa lotniska Chopina Anna Dermont.

Andrzej Duda w drodze do Rzeszowa. Było awaryjne lądowanie

Jakub Kumoch dodał, że w związku z nieoczekiwanym lądowaniem program wizyty prezydentów Polski i USA w Rzeszowie zostanie nieznacznie zmieniony. - Po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Rzeszowa nastąpi powitanie przez niego prezydenta Joe Bidena - przekazał.

Andrzej Duda przesiadł się w Warszawie do zastępczego, rządowego samolotu. Około godziny 15:00 polski prezydent był już na miejscu.

Prezydenta Stanów Zjednoczonych na płycie lotniska powitali minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Biden rozpoczął swoją wizytę w Polsce od punktu, który miał być drugim w harmonogramie - spotkania z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w naszym kraju.

Joe Biden z wizytą w Polsce

To pierwsza wizyta Joe Bidena w Polsce i czternasta urzędującego prezydenta USA. Przylot gospodarza Białego Domu do Europy, w tym do Polski, jest bezpośrednio związany z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Gdy Andrzej Duda dotrze do Rzeszowa, obaj przywódcy spotkają się z przedstawicielami organizacji niosących pomoc ukraińskim uchodźcom.

Następnie już oddzielnie prezydenci udadzą się do przebywających w tym miejscu jednostek wojskowych swoich krajów. Andrzej Duda do 18. Dywizji Zmechanizowanej, a Joe Biden do 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej - ten punkt programu już został zmieniony, jak pisaliśmy powyżej, Biden odwiedził żołnierzy wcześniej. Z obecnością prezydentów, a także amerykańskich wojsk w tym regionie duże nadzieje na podniesienie poziomu bezpieczeństwa Polski wiążą mieszkańcy Rzeszowa i miejscowości leżących w pobliżu granicy z Ukrainą.

W sobotę zaplanowano rozmowy obu prezydentów, a także wizytę na Stadionie Narodowym, gdzie amerykański przywódca zapozna się z działaniami, jakie Polska podjęła, aby wspierać ukraińskich uchodźców.

