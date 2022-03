Pogoda na dziś - sobota 26 marca. Wysokie zagrożenie pożarowe

Pierwszy dzień weekendu będzie ciepły, ale możemy się spodziewać umiarkowanego oraz miejscami dużego zachmurzenia. Mogą się też pojawić słabe opady deszczu od jednego do trzech litrów na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie Polski dzień będzie słoneczny i bez opadów. Termometry w Polsce pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 14 st. C w centrum kraju oraz 18 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, ale dość silny, w porywach rozpędzi się nawet do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na dziś - 26 marca. W całym kraju będzie pogodnie

Pogoda na dziś - 26.03.2022 r Gazeta.pl

Pogoda na dziś - 26 marca. Wysokie zagrożenie pożarowe w kraju

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w sobotę jest przewidywane wysokie zagrożenie pożarowe:

Według prognoz IMGW sobotę możemy się jednak spodziewać upragnionego deszczu:

Po długim okresie suchej i ciepłej aury, najbliższy weekend przyniesie zmienną pogodę i stopniowe ochłodzenie. Pojawią się też silniejsze porywy wiatru. Rozpogodzenia będą przeplatane chmurami, z których spadnie długo wyczekiwany przez niektórych deszcz.