Wielkopolska. Kierowca śmiertelnie potrącił 11-latkę. Był pod wpływem alkoholu

Jak podaje twojostrow.pl, do wypadku doszło w czwartek (24 marca) około godziny 17. 11-latka przebiegała przez ulicę Odolanowską w Topoli Małej niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Wówczas dziewczynka została potrącona przez samochód.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

11-latka została przewieziona do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy życia dziewczynki nie udało się uratować. Poszkodowana zmarła jeszcze tej samej w nocy.

Rzecznik prasowy szpitala w Ostrowie Wlkp. lekarz Adam Stangret powiedział, w rozmowie z PAP, że do śmierci dziewczynki doprowadziły ciężkie obrażenia wielonarządowe: - Od początku przywiezienia 11-latki do szpitala jej stan był bardzo ciężki.

Jak się okazało, 49-letni kierowca osobówki prowadził pod wpływem alkoholu. - Miał niecałe pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazała oficer prasowa ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś. Mężczyzna został zatrzymany. Okoliczności sprawy bada policja pod nadzorem prokuratury.

Co grozi za kierowanie autem pod wpływem alkoholu

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do 5 tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiarom wypadków drogowych.