Joe Biden w Polsce. W Warszawie duże zmiany w ruchu. Jakie ulice zostaną zamknięte? [UTRUDNIENIA]

Stołeczny ratusz poinformował, że lądowanie samolotu Air Force One z prezydentem USA na pokładzie spodziewane jest już w piątek wieczorem. "Ze względu na wymogi organizacji wizyty głowy Stanów Zjednoczonych w Warszawie służby państwowe odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo wprowadzą duże zmiany w ruchu. Już od piątkowego popołudnia należy spodziewać się utrudnień w ruchu na drodze z Lotniska Chopina. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie m.in. ul. Żwirki i Wigury" - podano.

Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak poinformował o znacznych utrudnieniach w ruchu drogowym w stolicy. Utrudnienia będą występować już od piątkowego popołudnia. Warto zaplanować trasę przejazdu z pominięciem centrum Warszawy.

- Już jutro prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybędzie z ważną wizytą do Polski. Oznacza to dużo pracy dla służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie wizyty. Ogrom zadań został postawiony również przed Komendą Stołeczną Policji i Komendą Główną Policji. Podejmujemy szereg inicjatyw, których celem jest ograniczenie do minimum utrudnień - przekazał nadkomisarz.

Joe Biden w Polsce - duże utrudnienia. Omijajmy stolicę i bądźmy bardziej uważni na drogach

W tym czasie za bezpieczeństwo w Warszawie będą odpowiadać m.in. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski skierował apel do kierowców, by zwracać uwagę na polecenia służb, które w tym czasie mogą kierować ruchem na ulicach. - W związku ze zmianami w ruchu przypominamy, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Policji oraz Straży Miejskiej - skomentował.

Ruch będzie wstrzymany w Alejach Jerozolimskich i na Trakcie Królewskim

W sobotę, w ciągu całego dnia, możemy spodziewać się, że ruch będzie całkowicie wstrzymany w Alejach Jerozolimskich i na Trakcie Królewskim (odcinek Krakowskie Przedmieście - Aleje Ujazdowskie) oraz na ulicach poprzecznych.

"Możliwe będą także zmiany w ruchu na Wisłostradzie. Wieczorem, gdy kolumna prezydenta USA będzie jechała na Lotnisko Chopina, ponownie wyłączona z ruchu będzie ul. Żwirki i Wigury" - zaznaczył ratusz. I zaapelował: "Ze względu na specyfikę wydarzenia informacje mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu. Natomiast w trakcie pobytu prezydenta USA w Warszawie służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic".

Przewidziane zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Ratusz podał także informację, że spodziewane są znaczące zmiany tras autobusów oraz tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego. Pojazdy WTP będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi drogami - ich trasy mogą być także skracane.

"W piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę pasażerom Warszawskiego Transportu Publicznego będzie pomagało kilkunastu informatorów. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będzie pracowało kilkudziesięciu instruktorów nadzoru ruchu" - przekazano.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych WTP w relacji "na żywo" z warszawskich ulic: w piątek w godz. 16-21 i w sobotę w godz. 8-20.

