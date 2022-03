Pogoda na dziś - piątek 25 marca. Przed nami ostatnie chwile ze słońcem

Prognoza pogody na dziś zapowiada się słonecznie w niemal całej Polsce. W piątek, 25 marca możemy się spodziewać jedynie niewielkiego zachmurzenia, które może się pojawić na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C. na wschodzie Polski oraz 14 st. C. w centrum i do 15 st. C. na zachodzie kraju. Nieco chłodniej może być na wybrzeżu - tam maksymalnie 11 st. C. Wiatr przez cały dzień będzie słaby I umiarkowany, północno-zachodni I zachodni.

Pogoda na dziś - piątek 25 marca. W całym kraju będzie pogodnie

W całej Polsce temperatura będzie iście wiosenna - termometry w niektórych miejscach wskażą prawie 20 st. C. Najcieplej będzie dziś w Katowicach oraz we Wrocławiu - tam słupki rtęci pokażą nawet 17 st. C. Nieco chłodniej będzie w Szczecinie, Zielonej Górze i Poznaniu - tam zagości jedynie 15 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje również o niskim stanie wód w naszym kraju. Stan ostrzegawczy jest notowany w dwóch stacjach wodowskazowych. Przedłużający się w ciągu tego miesiąca brak opadów prowadzi też do znacznego zwiększenia zagrożenia pożarowego.

Pogoda na dziś - piątek 25 marca. Najniższa temperatura wyniesie 11 st. C

Na chłodniejszą aurę będą mogli narzekać jedynie mieszkańcy Olsztyna, Warszawy, Rzeszowa, Kielc, Łodzi czy Lublina - w tych miejscach termometry wskażą jedynie od 11 st. C do 13 st. C.

W piątek wciąż będzie pogoda słoneczna, ale okresami pojawią się niegroźne chmury. IMGW nie prognozuje wystąpienia opadów. Najbliższa noc będzie cieplejsza, temperatura nie powinna już spadać poniżej 0 st. C., będzie od 0 st. C. do 5 st. C. W najbliższych dniach temperatura maksymalna codziennie będzie osiągać wartości dwucyfrowe (od 10 st. C., 11 st. C na północnym wschodzie do 17 st. C., 18 st. C. na zachodzie), tylko nad morzem może być chłodniej (od 7 st. C. do 10 st. C). Przeważać będzie słaby wiatr z kierunków północnych.

W piątek pogoda będzie jeszcze bardzo słoneczna, jednak w kolejnych dniach czeka nas więcej chmur. W przyszłym tygodniu zapowiada się ochłodzenie, lokalnie mogą pojawić się opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

Warunki biometeorologiczne we wschodniej oraz północnej części Polski w piątek 25 marca przejściowo zapowiadają się niekorzystnie. W ciągu dnia negatywny wpływ pogody na organizm człowieka jednak osłabnie. Na zachodzie i w centrum przez większą część dnia warunki będą korzystne - wynika z prognozy biometeo.imgw.pl.

