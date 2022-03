Dymisja Nowaka. "Okaże się, za co sprzedał się Ziobro, a co kupił Morawiecki z Kaczyńskim" [KOMENTARZE]

Premier Mateusz Morawiecki powiadomił w czwartek o dymisji Piotra Nowaka ze stanowiska ministra rozwoju i technologii. Jak tłumaczył, "decyzja spowodowana jest tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem".

Morawiecki ogłosił dymisję ministra Piotra Nowaka

Piotr Nowak ogłosił sukces w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Przypomnijmy - Piotr Nowak przekazał we wtorek, że w Komisji Europejskiej jest zielone światło do wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, który miał zostać "uruchomiony lada chwila". Powoływał się przy tym na trzech unijnych komisarzy, którzy mieli zapewnić, że "jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy".

Polityk przekazał, że Polska spełniła warunek KE, która uzależniła akceptację wypłaty KPO od projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Faktycznie - do Sejmu wpłynęło aż pięć konkurencyjnych projektów w tej sprawie. Złożył je prezydent Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz opozycja. Rozpatrywanie tych projektów ma się rozpocząć w czwartek o godzinie 14.

Natomiast w środę rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że "nie ma jeszcze politycznego porozumienia z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy". - Chciałbym być takim optymistą, jak minister rozwoju Piotr Nowak, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia ws. KPO - mówił.

Minister Piotr Nowak: Jest polityczna zgoda w KE na uruchomienie KPO

Komentarze na temat dymisji Piotra Nowaka. "Chyba do końca kadencji już nikt w rządzie nie wyjdzie przed szereg"

Dymisję Piotra Nowaka skomentowali politycy i dziennikarze. "Minister Nowak tak odblokował KPO, że przy okazji odblokowało się stanowisko ministra" - napisał na Twitterze Radomir Witt, dziennikarz TVN24.

"Ależ bohaterski ten premier! Jego flagowy bubel Polski Ład, który uderzył w ciężko pracujących Polaków, ląduje dziś w koszu, a on - zamiast honorowo podać się do dymisji, dymisjonuje... ministra Nowaka. Żeby przynajmniej poleciał Ziobro, ale na to Morawiecki jest za słaby" - skomentował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Jak ocenił dziennikarz Michał Kolanko, "chyba do końca kadencji już nikt w rządzie nie wyjdzie przed szereg".

Z kolei prof. Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów, zastanawia się, jaki mógł być faktyczny powód dymisji Nowaka. "Naprawdę odblokował KPO? Miał odblokować KPO, ale komuś nie pasowało, bo jednak trzeba spełnić parę warunków dot. praworządności? Chciał być ojcem sukcesu odblokowania KPO w miejsce PMM (premiera Mateusza Morawieckiego - przyp. red.)? Stawiam na 2 lub 3. Ważne, że miękko ląduje w MFW" - czytamy na Twitterze.

Tomasz Trela, poseł Lewicy wskazuje, że dymisja Piotra Nowaka może spowodować "powołanie do rządu Janusza Kowalskiego". "Dzisiaj się okaże, za co sprzedał się Ziobro, a co kupił Morawiecki z Kaczyńskim. Po południu głosowania o odrzucenie w pierwszym ustaw 'sądowych'" - napisał polityk.

