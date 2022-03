Znaczną część Europy nadal obejmują wielkie układy wyżowe, które zapewniają suchą i słoneczną aurę. To jednak nie potrwa długo. Pod koniec tego tygodnia wyże przesuną się w kierunku Europy Zachodniej, wtedy nad Rosję dotrą niże z północy. To sprawi, że do Polski zacznie stopniowo napływać coraz chłodniejsze powietrze. Ale też dzięki temu możemy się w Polsce w końcu spodziewać opadów, informuje IMGW. W Polsce jest wysokie zagrożenie pożarowe, zwłaszcza na zachodzie kraju.

Pogoda. Do Polski wracają chłodne dni

Do piątku możemy się spodziewać typowo wiosennej pogody z mnóstwem słońca, pojawi się jedynie umiarkowane zachmurzenie. Wysokie temperatury na zachodzie i na południu kraju. Tam słupki rtęci pokażą nawet 17 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem, gdzie możemy się spodziewać od 6 do 9 st. C.; jest to spowodowane ciągle utrzymującym się zimnym wiatrem wiejącym od morza.

Pod koniec tygodnia pogoda niestety znacznie się zmieni. W sobotę oraz w niedzielę będzie zauważalny front atmosferyczny z nieco większym zachmurzeniem i niewielkimi opadami deszczu. Wtedy też zacznie się ochładzać. W sobotę na północy możemy się spodziewać maksymalnie 8-10 st. C. W reszcie kraju nadal będzie wiosenna aura z temperaturą w granicach 14-17 st. C. W niedzielę słupki rtęci pokażą jedynie od 6-9 st. C na wschodzie kraju, 13 st. C w centrum oraz do 15 st. C na zachodzie Polski.

Pogoda na początku kwietnia. Jeszcze chłodniej

Przyszły tydzień zwiastuje nam jeszcze chłodniejsze dni. Dokładna skala ochłodzenia nie jest jeszcze znana, jednak w wielu regionach możemy się spodziewać wartości mniejszej niż 10 st. C. Lokalnie temperatura może spaść nawet poniżej 5 st. C. W nocy pojawi się również kilkustopniowy mróz. Najzimniej będzie w regionach wschodnich oraz na północy kraju. Przez Polskę przejdą również fronty atmosferyczne, niosąc przelotne i lokalne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

