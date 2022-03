Kraków. Sean Penn spotkał się z Jackiem Majchrowskim. Fundacja aktora wesprze uchodźców z Ukrainy

Sean Penn przyleciał do Krakowa w środę. Hollywoodzki aktor, który jest współzałożycielem i prezesem fundacji CORE Response, spotkał się z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim - podpisali porozumienie o współpracy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i wsparciu dla wolontariuszy.

Sean Penn w Krakowie. Fundacja aktora pomoże uchodźcom, którzy przybyli z Ukrainy do Polski

Działania CORE koncentrują się na dystrybucji zestawów higienicznych i dostarczaniu uchodźcom pomocy pieniężnej, aby pomóc im w uzyskaniu dostępu do bezpiecznego schronienia oraz artykułów ratujących życie, takich jak żywność i woda. Pomoc obejmie także wsparcie finansowe dla wolontariuszy i pracowników obsługujących magazyny oraz punktu relokacyjno-informacyjnego na Dworcu Głównym, wykonujących rozmaite działania pomocowe oraz wiedzy technicznej niezbędnej przy koordynacji prac wolontariuszy - informuje krakowski ratusz.

- Jestem przekonany, że w tej sytuacji sektory prywatny i publiczny muszą ze sobą działać. My będziemy ich w tych wysiłkach wspierać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, teraz i w przyszłości - zapewnił Sean Penn. - Chciałbym podziękować Polakom, którzy przyjmują uchodźców do siebie - podkreślił. Aktor zapowiedział długofalową współpracę z prezydentem i służbami miejskimi w celu wsparcia dla wolontariuszy.

- Byliśmy wszyscy przekonani, że w Europie tak ciężko doświadczonej w trakcie II wojny światowej, naszemu pokoleniu nigdy nie przyjdzie spotkać się tak bezpośrednio z bestialstwem wojny. Niestety stało się inaczej. Ale mówi się też, że w przyrodzie zawsze zachowana jest równowaga: mamy do czynienia z niewyobrażalnym złem, ale też ostatnie tygodnie pokazały nam, ile jest w nas dobra - powiedział Jacek Majchrowski. Podziękował Krakowianom i fundacji CORE za zaangażowanie w pomoc uchodźcom.

Sean Penn kręci dokument o inwazji Rosji na Ukrainę

Sean Penn w zeszłym roku rozpoczął pracę nad filmem dokumentalnym o rosyjskiej agresji na Ukrainę, do której doszło w 2014 r. W tym celu aktor odwiedził Szyrokino i Mariupol w obwodzie donieckim, spotkał się także z ukraińskimi żołnierzami nad Morzem Azowskim. Gdy 24 lutego 2022 r. Rosja zaczęła inwazję na pełną skalę, Penn poleciał do Kijowa, gdzie kontynuował pracę nad dokumentem. Spędził w mieście kilkanaście dni, do momentu, gdy sytuacja stała się skrajnie niebezpieczna. Napisał na Twitterze, że wraz z dwoma kolegami porzucili samochód i pieszo ruszyli do Polski. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pochwaliło odwagę Penna i nazwało go "przyjacielem ukraińskiej walki o wolność".

