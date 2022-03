Pogoda na dziś - czwartek 24 marca. Nadal ciepło i słonecznie. Zwiększa się zagrożenie pożarowe

Pogoda w czwartek 24 marca nie powinna przynieść w Polsce większych zmian. Nadal będzie ciepło i słonecznie, a wiosenna aura utrzyma się niemal do końca tygodnia. Przedłuży się też martwiący brak opadów, w związku z którym zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie.

Pogoda na dziś - czwartek 24 marca. Temperatura powietrza w Polsce

Czwartek 24 marca to kolejny już dzień z wysoką temperaturą powietrza w Polsce. W całym kraju będzie ona sporo powyżej 0 stopni Celsjusza i dobije nawet do 14 stopni. Najchłodniej będzie w Białymstoku - tam na termometrach 8 stopni Celsjusza, natomiast w Lublinie i Suwałkach 9 stopni.

10 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy Olsztyna, z kolei 11 - Kielc, Koszalina, Łodzi, Rzeszowa i Warszawy. Jeszcze cieplej będzie w zachodnim pasie kraju, na północy i południu. W Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni Celsjusza, 14 stopni na termometrach zobaczą z kolei mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Opola, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Noce również zapowiadają się cieplej - temperatura nie powinna spadać już poniżej 0 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek 24 marca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - czwartek 24 marca. Wciąż słonecznie, brak opadów

Z prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zarówno w czwartek, jak i kolejne dni (co najmniej do soboty) w całej Polsce będzie słonecznie, choć miejscami przejściowo mogą pojawić się niegroźne chmury. W sobotę może do nas dotrzeć chłodny front atmosferyczny, który prawdopodobnie spowoduje niewielkie opady deszczu.

Wiatr będzie słaby z kierunków północnych. Nie przewiduje się też opadów - i choć wiele osób zapewne cieszy się ze słonecznej aury, warto pamiętać, że bez opadów znacznie zwiększa się zagrożenie pożarowe. Tegoroczny marzec jest skrajnie suchy - w znacznej części kraju od początku miesiąca nie odnotowano żadnych opadów.

Pogoda w czwartek w południowo-zachodniej połowie Polski będzie korzystnie wpływać na organizm człowieka. W pozostałej części kraju biomet nad ranem będzie niekorzystny, w ciągu dnia stopniowo będzie jednak poprawiał się do korzystnego, na wschodzie będzie obojętny.

