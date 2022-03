Sondaż dla RMF FM i "DGP": Zjednoczona Prawica wygrałaby wybory, w Sejmie pięć ugrupowań

Zjednoczona Prawica wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę - tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Do urn poszłaby ponad połowa uprawnionych do głosowania.

