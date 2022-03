Joe Biden przyjedzie do Polski. Biały Dom zdradził szczegóły wizyty prezydenta USA

Biały Dom poinformował, że poza spotkaniem bilateralnym z prezydentem Andrzejem Dudą, Joe Biden spotka się również z amerykańskimi żołnierzami oraz ekspertami zaangażowanymi w pomoc humanitarną dla uchodźców - informuje IAR.

"Jutro jadę do Europy, aby spotkać się z naszymi sojusznikami i partnerami dokładnie miesiąc po tym, jak Putin przyspieszył swoją brutalną wojnę w Ukrainie" - napisał we wtorek na Twitterze prezydent USA Joe Biden.

"Podczas tej podróży wyjaśnimy, że Zachód jest zjednoczony w naszej obronie demokracji. Putin myślał, że nas podzieli, ale jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek w najnowszej historii. Jesteśmy po stronie Ukrainy i nadal będziemy zapewniać, że Putin za swoje działania zapłaci wysoką cenę ekonomiczną" - dodał.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa, Jake Sullivan podczas konferencji w Białym Domu zdradził szczegóły wizyty Joe Bidena w Europie. Ma on m.in. wziąć udział w koordynacji "kolejnej fazy pomocy wojskowej dla Ukrainy" oraz ogłoszeniu nowych i wzmocnionych sankcji na Rosję. Kolejne tematy wizyty to zwiększenie niezależności energetycznej Europy od Rosji, pomoc humanitarna oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

- Polska przyjęła na siebie największe brzemię poza Ukrainą, jeśli chodzi o humanitarne skutki inwazji i napływ uchodźców, Polska to miejsce, gdzie napłynęła znacząca liczba naszych sił, by móc obronić i wzmocnić wschodnią flankę, Polska musi się mierzyć nie tylko z konfliktem na Ukrainie, ale też obecnością wojsk Rosji na Białorusi, co fundamentalnie zmieniło sytuację bezpieczeństwa - odpowiedział Jake Sullivan, zapytany o to, dlaczego po wizycie w Brukseli, Joe Biden zdecydował się na wizytę w Polsce.

- Z tych wszystkich powodów uważamy, że jest to właściwe miejsce, aby prezydent mógł zobaczyć się z żołnierzami, ekspertami ds. pomocy humanitarnej oraz odbyć rozmowy z sojusznikiem znajdującym się na pierwszej linii frontu, który mierzy się z zagrożeniem - dodał.