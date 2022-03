Tusk jedzie do Brukseli "dopiąć sprawę polskich pieniędzy". "Błagam o konkretne decyzje i jedność"

Donald Tusk rozpoczął swoją wypowiedź od podkreślenia, że w obliczu wojny w Ukrainie konieczne są zdecydowane działanie i jedność. Dlatego też przyjął zaproszenie na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Były szef polskiego rządu nie jest jednak zadowolony z wyników tych rozmów.

Donald Tusk: dozbrojenie polskiej armii nie wymaga zmian w konstytucji

Jednym z tematów podczas spotkania była kwestia dozbrojenia polskiej armii. Zdaniem przedstawicieli obozu władzy z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, dobrym rozwiązaniem byłyby zmiany w konstytucji. Donald Tusk do tego rozwiązanie odnosi się krytycznie. - Zróbmy to, co należy zrobić, w ciągu najbliższych kilku dni, a nie 100 czy 150 dni. Możliwość wydawania dowolnej ilości pieniędzy na zwiększenie możliwości obronnych Ojczyzny, na dozbrojenie naszej armii, nie wymaga zmiany konstytucji - stwierdził.

- Mamy gotową ustawę, możemy ją przyjąć tak, jak poprzednią ustawę o obronie ojczyzny - przez aklamację, wszyscy razem. I to możemy zrobić na najbliższym posiedzeniu Sejmu i będziemy mieli nieograniczone możliwości finansowania naszych możliwości obronnych – zaproponował były premier.

- To samo z aktywami, majątkami rosyjskich oligarchów czy przedsiębiorców tutaj, w Polsce. Nie trzeba zmiany Konstytucji, żeby skonfiskować i zamrozić ich mienie, tak jak to robią zresztą inne kraje. Przecież było słychać w Polsce ten głośny śmiech oligarchów, kiedy się dowiedzieli, że premier Morawiecki proponuje 100 czy 150 dni debatować, dyskutować o tym, jak zamrozić ich aktywa - ironizował lider Platformy Obywatelskiej.

Były premier zapowiedział również, że w środę uda się do Brukseli "żeby jakby dopiąć sprawę polskich pieniędzy". Nie wiadomo jednak, jakie konkretnie fundusze miał na myśli. - To też wymaga konkretnych, szybkich kroków ze strony PiS-u, polskiego rządu. Apeluję, błagam, o konkretne decyzje i autentyczną jedność. Zrobimy wszystko, zrobię wszystko, żeby Polska była możliwie bezpieczna w tych jakże trudnych czasach - zakończył Donald Tusk.

