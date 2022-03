Irański kierowca, któremu kiedyś pomogli Polacy, ruszył do Ukrainy. Wiezie pomoc dla 11 schronisk

Zobacz wideo Muzyka ku pokrzepieniu serc. Mężczyzna zagrał na skrzypcach dla skoszarowanych Ukraińców

Fardin Kazemi od lat pracuje jako zawodowy kierowca, a dzięki międzynarodowym trasom w Polsce był ponad 40 razy. W grudniu 2019 r. jego ciężarówka zepsuła się na DK nr 1 pod Częstochową. Losem Irańczyka zainteresowali się inni zawodowi kierowcy, którzy zorganizowali zbiórkę "Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy".

Polacy zebrali 250 tys. zł na nowy pojazd dla Kazemiego, dzięki czemu w styczniu 2020 r. mógł wrócić do domu. Jego historię opisywaliśmy m.in. w tym artykule:

Fardin Kazemi wiezie pomoc dla schronisk i szpitala w Ukrainie

Teraz to Irańczyk chce pomóc. Po rozładunku w Hamburgu Fardin Kazemi kilka dni temu przyjechał do Polski, skąd pojedzie do Ukrainy z pomocą humanitarną: zamierza dostarczyć środki opatrunkowe dla szpitala wojskowego i karmę dla zwierząt z 11 schronisk w Winnicy. Łącznie kilkadziesiąt ton karmy i paszy dla około 1000 psów, kotów i zwierząt gospodarskich.

- Fardin przyjechał pomóc nam przetransportować większą liczbę rzeczy. Oglądał moje relacje z naszej dotychczasowej pomocy w Ukrainie, gdzie woziliśmy karmę dla zwierząt w osobowych samochodach wypakowanych po dach, a jak wracaliśmy, zabieraliśmy zwierzęta i ludzi - powiedział w rozmowie z TVN24 organizator akcji Piotr Sebastian Nejman. Irańczyk zadzwonił do niego i zadeklarował, że on też jedzie.

Transport ruszył już w stronę granicy. Po drodze Fardin zatrzyma się w Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Korczowej na Podkarpaciu, gdzie chętni mogą przynieść kupione przez siebie produkty. "Help International..." zorganizowali dodatkowo zbiórkę na zakup karmy dla zwierząt. Można ją wesprzeć pod tym linkiem.