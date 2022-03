Misja pokojowa w Ukrainie? Ponad połowa Polaków jest za jej wysłaniem [SONDAŻ]

Pracownia United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Sondaż miał zbadać stosunek Polaków do pomysłu wysłania do Ukrainy międzynarodowej wojskowej misji stabilizacyjnej pod flagą ONZ, NATO lub inną.

REKLAMA

Zobacz wideo Energodar. Mieszkańcy domagają się wypuszczenia mera

Sondaż. Polacy popierają wysłanie misji pokojowej do Ukrainy

Wyniki badania pokazują, że 32,8 proc. respondentów wyraziło zdecydowane poparcie dla takiego rozwiązania, a niemal 20,4 proc. odpowiedziało "raczej tak", czyli łącznie ponad 53 proc. Największy odsetek zwolenników takiego rozwiązania to wyborcy partii rządzącej.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Część respondentów nie popiera jednak pomysłu wysłania międzynarodowej misji pokojowej do Ukrainy. Odpowiedź zdecydowanie negatywną wyraziło 12,7 proc. ankietowanych, z kolei 13,3 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

Rosja zawiesza negocjacje pokojowe z Japonią przez "nieprzyjazne stanowisko"

Podczas badania padło też pytanie o to, czy polscy żołnierze powinni zostać wysłani na wspomnianą misję pokojową, jeśli znajdą się też inne państwa chętne do jej utworzenia. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało ponad 34,2 proc., a "raczej tak" 25 proc. Zdecydowany brak poparcia dla tej inicjatywy okazało 16 proc. respondentów, a 15,8 proc. odpowiedziało "raczej nie".

Badanie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób metodą CAWI (ankieta elektroniczna) 18 i 19 marca 2022 roku.

Misja pokojowa w Ukrainie

W związku z trwającą wojną w Ukrainie w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński udali się, wraz z premierami Czech i Słowenii, do Kijowa. Podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Kaczyński mówił, że w kraju ogarniętym wojną "potrzebna jest misja pokojowa, humanitarna NATO i być może jeszcze innych organizacji, ale osłonięta zbrojnie".

Stany Zjednoczone zaskoczą Rosję? Mają dla Ukrainy broń, którą nabyły na Białorusi

- Ukraina jest państwem suwerennym. Jeżeli zgodzi się na taką misję, to to zupełnie wystarczy. W świetle prawa międzynarodowego będzie to całkowite dopuszczalne i w żadnym wypadku nie będzie żadnym casus belli - stwierdził wówczas Kaczyński.

Projekt takiej misji przedstawił 16 marca na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak. Stany Zjednoczone już zapowiedziały, że nie przystąpią do przedsięwzięcia. Szczegóły ewentualnej misji mają zostać przedyskutowane podczas najbliższego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.