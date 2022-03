Od wybuchu wojny, z Ukrainy do Polski wjechało już ponad 2 miliony ludzi. Przez przejście graniczne w Medyce codziennie przechodzą tysiące osób. 18 marca była wśród nich matka z rocznym dzieckiem, które wymagało natychmiastowej pomocy lekarskiej i przewiezienia do szpitala. Ponieważ na miejscu nie było karetki, wolontariusz zwrócił się o pomoc do lokalnej policji.

