Profesor Daria Nałęcz nie żyje. Miała 71 lat

Prof. Daria Nałęcz była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktor habilitowaną nauk humanistycznych i wykładowczynią akademicką.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Zełenski odwiedził w szpitalu rannych z obwodu kijowskiego

Prof. Daria Nałęcz nie żyje. "Wesoła, iskrząca dowcipem i inteligencją osoba"

Prof. Nałęcz była żoną Tomasza Nałęcza, byłego posła Lewicy, szefa komisji śledczej ws. afery Rywina i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przedstawiciele wielu instytucji, a także znajomi, politycy i historycy składają rodzinie prof. Darii Nałęcz kondolencje.

"Z ogromny smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Darii Nałęcz. Była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim". Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia" - przekazało Archiwum Państwowe.

"Współpracowałyśmy, gdy była wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo oddana służbie publicznej, naukowiec i doskonały urzędnik. Wesoła, iskrząca dowcipem i inteligencją osoba" - napisała na Twitterze Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015.

Chersoń. Media: Rosjanie otworzyli ogień do protestujących Ukraińców

Prof. Daria Nałęcz przez lata kierowała Archiwami Państwowymi. Otrzymała też wysokie państwowe odznaczenia

Biogram prof. Darii Nałęcz został opublikowany na stronie Archiwów Państwowych: Daria Nałęcz była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim.

W latach 1996-2006 pełniła urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W tym okresie aktywnie włączała Archiwa Państwowe w realizację wielu ważnych przedsięwzięć o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pod jej auspicjami przez wiele lat prowadzony był m.in. program poświęcony działaniom polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. W jego efekcie powstała 2-tomowa publikacja materiałów historycznych pt. "Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej", przypominająca osiągnięcia polskiego wywiadu (w tym wkład w złamanie kodu Enigmy). (...)

Daria Nałęcz pełniła również funkcje w wielu międzynarodowych i krajowych gremiach archiwalnych. W latach 1997-2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Programu UNESCO Pamięć Świata. Była również przewodniczącą europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. Od 2005 r. przewodniczyła Grupie zadaniowej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, upamiętniania i badania Holokaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research).

Pełniła również funkcję redaktora naczelnego "Archeionu" – najstarszego czasopisma archiwalnego ukazującego się od 1926 r. Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Mieszkanka Mariupola: Jestem pewna, że wkrótce umrę. To kwestia kilku dni

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

****

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.