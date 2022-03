Ty też możesz pomóc - razem dla dobra dzieci! Tworzymy świat przyjazny dziecku

Zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, organizujemy warsztaty, prowadzimy grupy psychoedukacyjne, a także szkolenia dla pedagogów, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych. Budujemy świadomość społeczną dotyczącą praw dziecka oraz organizujemy ogólnorozwojowe grupy wsparcia i warsztaty. Współpracujemy z mediami, biznesem i instytucjami. Każda forma pomocy: psychologiczna, prawna, czy też mediacyjna, jest bezpłatna dla rodziców i dzieci, potrzebujących pomocy. W związku z tym, że w centrum uwagi KOPD są przede wszystkim najmłodsi, włączyliśmy się w pomoc ukraińskim dzieciom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów rodzinnych.

Do Polski przyjeżdża coraz większa liczba Ukraińców, z czego większość stanowią matki z dziećmi. W obecnej sytuacji wsparcie jest potrzebne ukraińskim dzieciom, które teraz muszą zaadaptować się do nowych warunków, oswoić z językiem i poznać nowych ludzi. Z tego też powodu Komitet Ochrony Praw Dziecka, oferuje wsparcie w postaci dodatkowych godzin porad i terapii psychologicznej, kryzysowej i interwencyjnej, porad pedagogicznych, a także pomocy prawnej. Wszyscy potrzebujący mają możliwość kontaktu ze stowarzyszeniem – telefoniczny lub mailowy (dane kontaktowe znajdują się na stronie: Pomoc i wsparcie – допомога і підтримка (kopd.pl)).

Zorganizowanie dodatkowego wsparcia, to nie jedyne działanie, jakie KOPD podjęło w obliczu wojny. Od pierwszych dni stowarzyszenie sprawuje patronat nad organizowaną przez Matplanetą (to jeden z laureatów dwudziestoletniego już, Konkursu Świat Przyjazny Dziecku),zbiórkę zabawek, książeczek, kolorowanek, kredek, ubrań, koców, poduszek, pościeli, artykułów higienicznych oraz środków czystości. Ponadto, wspiera również inne inicjatywy, których idee opierają się na pomocy dzieciom w tej trudnej sytuacji.

Jako organizacja, której głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom, nie mogliśmy pozostać obojętni obecnej sytuacji w Ukrainie.Ogromne zaangażowanie Polaków i rosnąca liczba oddolnych inicjatyw wzruszają nas i sprawiają, że czujemy się jeszcze bardziej dumni z bycia ich częścią. Nasze myśli nieustannie pozostają ze wszystkimi ofiarami agresji w Ukrainę. Nasi specjaliści: psycholodzy, mediatorzy, prawnik, są do dyspozycji od pierwszych dni wojny. Mimo naszych ograniczonych zasobów, pomagamy z całych sił. To trudny, dramatyczny rok, trudny - a tak ważny dla naszej organizacji: Komitet Ochrony Praw Dziecka kończy 40 lat działalności, a jeden z flagowych projektów: Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, 20 lat

- komentuje Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Manager ds. PR i Promocji, Członek Zarządu Krajowego KOPD.

W tak trudnym czasie, każdy może wesprzeć bezpłatne działania KOPD: wpłacając 1 % czy też przekazując darowiznę finansową Darowizna | KOPD.PL

KOPD: Tworzymy Świat Przyjazny Dziecku fot. materiały prasowe

Więcej informacji o działaniach Komitetu Ochrony Praw Dziecka:

Zrealizowane na przestrzeni lat kampanie: „Otwarte drzwi do szpitali dziecięcych", „Najlepszy lek MAMA", "Wychowywać bez bicia", „Do przedszkola bez płaczu", „O serce dla ucznia", „Wychowywać z poszanowaniem praw", „Wyłączenie dziecka z konfliktu rozwodowego", „Żeby sieroty przestały być sierotami", „Moja mama, mój tata, ich rozwód", „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców" - to tylko kilka akcji i kampanii Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który od początku istnienia ma na celu przeciwstawienie się krzywdzeniu i złemu traktowaniu dzieci. Najnowszy projekt KOPD to Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Standardy mają na celu poprawienie sytuacji rodziny w kryzysie związanym z rozwodem.

