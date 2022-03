"Chwilę temu na lądowisko Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie doleciał wojskowy śmigłowiec medyczny. Wspólnie z lekarzami ukraińskimi oraz CZK Wojewody Lubelskiego koordynowaliśmy działania związane z przekazaniem rannych obywateli Ukrainy" - napisał w niedzielę na Facebooku wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wojna w Ukrainie. Czteroosobowa rodzina z Ukrainy przetransportowana do szpitala w Krakowie

"Śmigłowcem przyleciała ranna 4-osobowa rodzina - w tym kobieta w wieku 42 lat (matka) i jej 16-letnia córka. Mają one obrażenia wewnętrzne - rany postrzałowe i złamania kończyn. Rannymi natychmiast zajęli się lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie" - pisał wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który koordynował transport lotniczy.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

"Jutro rano o pomocy małopolskich lekarzy poinformujemy na konferencji prasowej wspólnie z kierownictwem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie" - dodał. "Już teraz dziękuję przedstawicielom ochrony zdrowia za profesjonalizm i pomoc uchodźcom! W Małopolsce jesteśmy i działamy razem" - dodał na koniec.

Małopolska wysyła środki medyczne do Ukrainy

Pomoc uchodźcom realizowana jest też poprzez zbiórkę i wysłanie niezbędnych produktów do Ukrainy. Łukasz Kmita informował, że w porozumieniu z biskupem Grzegorzem Kaszakiem w sobotę 19 marca przekazał transport leków dla archidiecezji lwowskiej o wartości 130 tys. zł.

"Właściciele kilku sieci aptek z Małopolski w ciągu zaledwie kilku godzin odpowiedzieli na mój apel i przekazali konkretne dary - środki opatrunkowe, leki i inne środki medyczne. W piątek, do późnych godzin nocnych, wspólnie z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pakowaliśmy przekazane dary serca. W sobotę, podczas spotkania z bp. Grzegorzem Kaszakiem i abp. Mieczysławem Mokrzyckim przekazałem na ręce metropolity niezwykły dar aptekarzy. Łącznie było to aż 57 kartonów" - czytamy na Facebooku Łukasza Kmity.

"Jestem niezwykle wdzięczny darczyńcom za ich serce i pomoc. Przekazane medykamenty trafią do szpitali, gdzie przebywają ranni w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę" - dodał.

Straż Graniczna: Do Polski wjechały ponad dwa miliony Ukraińców

Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, wjechało do Polski 2 miliony 114 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"WSJ": Rosja przechodzi do planu "B". Chce zmusić Kijów do uległości

Jak podaje IAR, w niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 33,8 tys. podróżnych z Ukrainy. To spadek o 16 proc. w porównaniu z dniem poprzednim. Z kolei w poniedziałek do 7 rano odprawiono 5,7 tys. osób - mniej o 17 proc. niż w sobotę. Z kolei z Polski do Ukrainy wyjechało od 24 lutego 264 tysiące osób.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.