W niedzielę (20 marca) ok. godz. 4.15 nad ranem policjanci zostali zawiadomieni o śmiertelnym wypadku drogowym na trasie Trzcianka - Wołowe Lasy (woj. wielkopolskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi auto z czterema mężczyznami w środku zjechało na pobocze, a następnie uderzyło w drzewo.

Wielkopolska. Tragiczny wypadek samochodowy. Zginęło trzech mężczyzn

Trzech mieszkańców Trzcianki, wszyscy w wieku 22 lat, poniosło śmierć na miejscu. Przeżył jedynie 27-latek, który z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Na miejscu wypadku przez kilka godzin trwały czynności śledcze policji z Czarnkowa pod nadzorem prokuratora. Wciąż trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to o 738 wypadków mniej, a w stosunku do 2019 roku to spadek o 7 486. W wyniku wypadków w 2021 r. śmierć poniosło 2233 osób. Rok wcześniej w wypadkach zginęło 2491 osób W 2020 roku w zdarzeniach drogowych rannych zostało 26 413 osób, o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9064 mniej niż w 2019.

