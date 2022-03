Jakub Tomasz Nowakowski - żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski, zwrócił się do Ukraińców, którzy walczą w trwającej właśnie wojnie w Ukrainie. Jego krótkie przemówienie opublikowane zostało w mediach społecznościowych.

- Zwracam się do was, drodzy pobratymcy ukraińscy, bohaterski narodzie, który tak dzielnie teraz walczy o swoją ziemię, o swoją niepodległość, o swoją ojczyznę, przeciwko bestialskiemu najazdowi rosyjskiemu, który niszczy wasz piękny kraj. Przesyłam wam serdeczne wsparcie od polskich kombatantów i od żołnierzy Armii Krajowej Powstańców Warszawskich, żebyście wytrwali w swojej bohaterskiej walce i dzielnie odpierali najazd, tak jak myśmy to uczynili w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej - powiedział na nagraniu Jakub Tomasz Nowakowski

Wojna w Ukrainie. Powstaniec warszawski zwrócił się do Ukraińców: Jeżeli was nie obronią, to przyjdzie kolej na nich

97-letni weteran wykazał swoje wsparcie, wykonując ukraińską piosenkę. - Przyznam się, że znam kilka piosenek ukraińskich, wybaczcie mi, jeżeli jakieś słowa nie dość wiernie powtarzam, ale zaśpiewam niektóre z nich - powiedział. Po tych słowach polski weteran zaśpiewał piosenkę po ukraińsku.

Zwrócił też uwagę na konieczność większego działania innych państw, które w jego opinii powinny bardziej wspierać Ukrainę. - Walcz dalej Ukraino, broń swojej niepodległości, ufam, że pomoc dla ciebie będzie coraz, coraz większa, ze strony państw, które się ociągają, ale chyba w końcu zrozumieją, że jeżeli was nie obronią, to przyjdzie kolej na nich - dodał.

Wojna w Ukrainie. Jakub Tomasz Nowakowski walczył w batalionie "Zośka"

Jakub Tomasz Nowakowski podczas II wojny światowej walczył przeciwko Niemcom w szeregach Armii Krajowej, a także w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Był członkiem batalionu "Zośka", w 1. kompanii, I plutonie, 2. drużynie. Natomiast w Powstaniu Warszawskim trafił do zgrupowania "Żniwiarz", do plutonu 226. Następnie Nowakowski został schwytany przez Niemców i przewieziony do obozu jenieckiego.

