Ukraina już od 25 dni walczy z Rosją, która zaatakowała ten kraj dokładnie 24 lutego. Wojna w Ukrainie była jednym z tematów konwencji Platformy Obywatelskiej "Bezpieczna Polska", która odbyła się w sobotę 19 marca. W ramach tego spotkania głos zabrał m.in. generał Ben Hodges.

Konwencja PO. Generał Ben Hodges o "punkcie zwrotnym" wojny w Ukrainie

- Od ponad 3 tygodni nie ma ważniejszych spraw niż atak Rosji na Ukrainę. Nie ma ważniejszej sprawy niż sytuacja uchodźców, których przyjęliśmy na naszej ziemi. Nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo Polski - powiedział Donald Tusk podczas otwarcia kongresu.

Były dowódca wojsk lądowych USA w Europie gen. Ben Hodges uważa, że niedługo może dojść do "punktu zwrotnego" w wojnie w Ukrainie. Zdaniem wojskowego siły Ukrainy mogą wówczas zacząć odzyskiwać przewagę. Niestety nie będzie to oznaczało jednak końca rosyjskiej agresji.

- Za około dwa tygodnie siły rosyjskie dotrą do punktu zwrotnego. Nie mówię, że wojna się wtedy skończy, ale siły ukraińskie mogą zacząć wtedy zyskiwać przewagę - powiedział Ben Hodges. - Zadbamy o to, aby nie powtórzył się rok 1939. Polska jest sumieniem NATO i powinniśmy zwracać na to uwagę - dodał generał.

Mer Kijowa Witalij Kliczko: Dziś Rosja walczy nie tylko przeciw Ukrainie, ale przeciw całemu demokratycznemu światu

Gościem specjalnym konwencji był mer Kijowa Witalij Kliczko. - Przeżywamy trudny czas. Codziennie giną nasi ludzie, nasi obywatele: dzieci, kobiety, ludzie w podeszłym wieku. Bomby i rakiety rujnują nasze miasta i naszą infrastrukturę. Ukraina dzisiaj jest w ogniu. Dziś Rosja walczy nie tylko przeciw Ukrainie, ale przeciw całemu demokratycznemu światu - opowiadał na nagraniu polityk.

- Rosjanie strzelają rakietami balistycznymi, próbują wziąć miasto szturmem, organizują akcje dywersyjne, ale Kijów się broni. Bardzo ważne jest dla nas wasze wsparcie i wasza pomoc. Dziękuję wam, naszym przyjaciołom, dziękuję Polsce i Platformie Obywatelskiej, a osobiście Donaldowi Tuskowi za wsparcie, za pomoc Kijowowi i Ukrainie. Będziemy dozgonnie wdzięczni za waszą pomoc w naszej walce. Bardzo dziękuję, bracia Polacy. Chwała Ukrainie, chwała Polsce! - powiedział Kliczko na nagraniu.

Później do mera Kijowa nawiązał Donald Tusk, który skrytykował ostatnie materiały TVP na temat wojny w Ukrainie. - Gdy przyszedł moment próby, to wszystkie telewizje ukraińskie połączyły się w de facto jedną stację, budują autentyczną jedność. Polska telewizja publiczna o partii EPP, której liderami są Kliczko i Poroszenko, mówi "partia Putina". To ostatni moment, by zamknąć medialne szczujnie, które szkodzą Polsce, Ukrainie i Europie - mówił na konwencji szef PO.

