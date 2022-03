Pomoc Ukrainie. Chłopiec znalazł kota, którego zgubił na granicy. Jak szukać zaginionych zwierząt?

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie chłopca, który ze łzami w oczach trzyma na rękach kota. Wizerunek opublikowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Jak się okazuje, na zdjęciu widać wzruszonego chłopca, który znalazł swojego pupila po tym, jak zaginął na granicy z Polską. Szczęśliwie rodzinie udało się odnaleźć swoje zwierzę.

Wojna w Ukrainie. Zwierzęta są cichymi ofiarami wojny

W wyniku panującej wojny w Ukrainie wielu właścicieli zwierząt zostawia swoje pupile w swoim ojczystym kraju, bo nie są w stanie zabrać ich ze sobą. Wiele organizacji próbuje wydostać zwierzęta z opanowanej wojną Ukrainy, a niektóre z nich są poszukiwane także przez samych właścicieli.

Niejednokrotnie zaginione zwierzęta trafiają na granicę z Polską, ale nie trudno w ferworze zaistniałej sytuacji po prostu je zgubić. Przypadków poszukiwanych zwierząt jest mnóstwo, a do schronisk w Polsce trafia obecnie wiele zwierząt, które zostały znalezione w pobliżu granic z Ukrainą. Takim przypadkiem jest też kot, który trafił do Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt. - To prawdziwy cud, że się odnalazł. Nasz kot jest prawdziwym wojownikiem - miała powiedzieć córka uchodźców, którzy kilka dni wcześniej dotarli z Ukrainy do Polski.

Wojna w Ukrainie. Co zrobić, gdy zaginęło zwierzę z Ukrainy?

Jeśli spotkamy się z sytuacją, gdzie obywatel Ukrainy poszukuje swojego zwierzęcia, możemy w prosty sposób pomóc w jego poszukiwaniach.

Każdy z nas może rozpowszechnić ogłoszenie w mediach społecznościowych. Poza tym należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii oraz lecznicami, które świadczą pomoc zwierzętom z Ukrainy. Powinniśmy również skontaktować się z Granicznym Lekarzem Weterynarii, który prowadzi dokumentację zwierząt przekraczających granicę w Korczowej i Dorohusku. Możemy także głosić się do organizacji prozwierzęcych, które organizowały transporty zwierząt. Grupa Kynolodzy - Kynologom na Ukrainie, która niedawno zorganizowała transport humanitarny do Ukrainy, przygotowała specjalny formularz, który mogą wypełniać osoby z Ukrainy przekraczające granicę ze zwierzętami - więcej niezbędnych informacji znajdziemy na stronie zwierzaki.pl.

