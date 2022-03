Marian Zembala nie żyje. Były minister zdrowia zmarł w wieku 72 lat

"Dotarła do mnie tragiczna wiadomość o śmierci profesora Mariana Zembali. Panie Profesorze, na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci "- napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak nieoficjalnie podała "Wyborcza", lekarz miał pozostawić list.

Jak poinformowali dziennikarze RMF FM, ciało wybitnego kardiochirurga znaleziono w basenie w Zbrosławicach koło Tarnowskich Gór w województwie śląskim. Profesor Marian Zembala miał 72 lata. W rozmowie z PAP rodzina profesora przekazała oświadczenie.

"Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł do Boga nasz kochany Syn, Mąż, Ojciec, Dziadek, lekarz - Profesor Marian Zembala. W tym trudnym czasie prosimy o uszanowanie prywatności rodziny. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy. Pozostająca w żałobie rodzina" - napisali krewni prof. Zembali w komunikacie.

Marian Zembala urodził się 11 lutego 1950 roku w Krzepicach. To właśnie w liceum nauczyciele mieli rozbudzić jego zainteresowanie medycyną. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu skończył z wyróżnieniem w 1974 roku, otrzymując równocześnie ogólnopolskie wyróżnienie Primus Inter Pares. Od 1975 do 1981 roku był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych i objął stanowisko adiunkta.

Przez kilka lat pracował w Holandii na stażu naukowym. To właśnie z niego powrócił w 1985 toku na zaproszenie profesora Zbigniewa Religi, by podjąć pracę w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Marian Zembala był uczestnikiem pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce. Specjalizował się w zakresie kardiochirurgii. W 1992 roku habilitował się i przez trzy lata był członkiem rady naukowej World Society of Cardio-Thoracic Surgeons.

W 1993 roku został dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w 1997 roku członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, w 2001 roku jako pierwszy przeszczepił choremu płuco-serce. W tym roku dokonał też udanego zabiegu wszczepienia by-passów u 103-letniej pacjentki.

Marian Zembala w 2015 roku został ministrem zdrowia

W 2014 roku Zembala uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego (z ramienia Platformy Obywatelskiej). W czerwcu 2015 roku ówczesna premierka Ewa Kopacz wysunęła jego kandydaturę na ministra zdrowia - na które to stanowisko został zaprzysiężony przez Bronisława Komorowskiego. Funkcję tę sprawował do listopada tego samego roku. W 2015 roku zyskał mandat posła, ale w 2019 roku nie ubiegał się o reelekcję.

W czerwcu 2018 roku Marian Zembala przeszedł udar, w wyniku którego poruszał się na wózku. Na stałe zamieszkał w Tarnowskich Górach.

W filmie "Bogowie" Mariana Zembalę zagrał Piotr Głowacki. Sam Zembala pojawia się w tym filmie w epizodycznej roli, jako członek komisji etyki lekarskiej.