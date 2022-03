Anna Zalewska w Radzie ds. Edukacji Uchodźców, wraz z nią inni ludzie PiS. "Mam do nich zaufanie"

W czwartek w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady do spraw Edukacji Uchodźców. Powołał ją minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a jej zadaniem jest przedstawienie rozwiązań w zakresie edukacji uchodźców w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Przemysław Czarnek: Do rady powołuję tych, do których mam absolutne, stuprocentowe zaufanie

W skład Rady wchodzą obecni i byli ministrowie oraz wiceministrowie edukacji i nauki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, członkowie sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, prezydenci miast i kuratorzy oświaty. A wśród nich są:

była ministerka edukacji Anna Zalewska

wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski

przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka

mazowiecka kuratorka oświaty Aurelia Michałowska

Jakub Banaszek (prezydent Chełma, był kandydatem PiS)

Zbigniew Dolata - poseł PiS z Konina

Sławomir Adamiec - dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, wcześniej m.in. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Bogna Janke - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta

Jarosław Zieliński

Teresa Wargocka - posłanka PiS, była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Andrzej Wnuk - prezydent Zamościa, o prezydenturę ubiegał się z poparciem PiS

Listę ekspertów rady można znaleźć pod TYM linkiem.

- Do rady powołuję tych, do których mam absolutne, stuprocentowe zaufanie - podkreślił w wywiadzie dla PAP minister edukacji.

Jak mówiła rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska, uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, jak najlepiej zorganizować system dla uczniów z Ukrainy. - Wysłuchaliśmy opinii, informacji i spostrzeżeń osób, które dzisiaj zabierały głos. Część z nich od razu da się wdrożyć - powiedziała rzecznik resortu.

Spotkania Rady do spraw Edukacji Uchodźców mają odbywać się raz w tygodniu.

MEiN: Do Polski trafiło 700 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców w wieku szkolnym

Do Polski trafiło 700 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców w wieku szkolnym - przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w trakcie wirtualnego spotkania Ministrów Edukacji Unii Europejskiej. - Blisko 10 procent z nich jest już w polskich szkołach - mówił minister.

Resort edukacji planuje wprowadzenie dzieci z Ukrainy do polskich szkół poprzez oddziały przygotowawcze. Do prowadzenia takich oddziałów ma być wykorzystana infrastruktura pozaszkolna, czyli taka, która nie służy bieżącej edukacji. Są to m.in. zlikwidowane szkoły albo takie, które nie mają pełnej obsady. - Apelujemy, żeby do klas polskich z polskimi dziećmi przyjmować w szczególności - nie mówię tylko i wyłącznie - te dzieci ukraińskie, które przynajmniej rozumieją język polski - powiedział. Wyjaśnił, że będzie to dla nich mniejszy stres.

