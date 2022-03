Pogoda na dziś - sobota 19 marca. Słoneczna pogoda zagości niemal w całej Polsce

"W sobotę na zachodzie kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane oraz okresami na Pomorzu słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze słonecznie. W niedzielę już w całym kraju słonecznie, pierwszy dzień astronomicznej wiosny przywitamy w iście wiosennej aurze" - zapowiadają pogodę na weekend synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę. Na termometrach do 13 stopni

W sobotę będzie wiosennie. Na termometrach pojawi się nawet do 13 stopni, a we wszystkich regionach Polski zaświeci słońce. Doskonale będzie sprzyjać to pieszym wędrówkom w rodzinnym gronie. W sobotę najcieplej będzie w województwie zachodniopomorskim. Mieszkańcy tego regionu będą mogli cieszyć się nawet z 13 stopni ciepła.

Prognoza pogody Fot. Gazeta.pl

Nieco chłodniej, bo 10 stopni, synoptycy prognozują w następujących województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim oraz w województwie śląskim. 9 stopni pojawi się na termometrach w łódzkim i kujawsko-pomorskim. 8 stopni w województwie podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz w małopolskim i pomorskim. 7 stopni synoptycy prognozują w województwie lubelskim i podkarpackim.

Pogoda. W sobotę zaświeci słońce, ale lokalnie zasłonią je chmury

Jak podaje radiopogoda.pl, w sobotę na północy kraju wystąpi duże zachmurzenie, choć jak informują synoptycy, jest duża szansa na rozpogodzenia. Lepsza sytuacja będzie jednak w innych regionach kraju, gdzie będzie można dłużej cieszyć się słońcem.

Zdaniem synoptyków w północno-wschodniej części kraju mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, a w Zatoce Gdańskiej można spodziewać się lokalnych mgieł. Najchłodniej będzie na południu - w rejonach podgórskich Karpat - gdzie będzie tylko 3 stopnie. Wiatr, który będzie wiał w sobotę, będzie słaby i umiarkowany.