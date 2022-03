"Ci, którzy zostali". Poruszające rozmowy z Ukraińcami uciekającymi przed wojną do Polski

Zobacz wideo "Ci którzy zostali". Poruszające rozmowy z ludźmi, którzy uciekają przed wojną do Polski

W ciągu ostatnich trzech tygodni do Polski trafiło około dwóch milionów osób z Ukrainy, uciekających przed wojną. Jeszcze przed wybuchem konfliktu wiele Ukrainek i Ukraińców przenosiło się do naszego kraju w poszukiwaniu pracy i zarobków. Specjalnie dla tych wszystkich osób stworzyliśmy serwis Ukrayina.pl wspólnie z redakcją ukraińskiego "Expressu".



