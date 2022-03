Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl. "Miał być blitzkrieg, jest niezwycięska wojna"

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl

W piątek w Porannej Rozmowie Łukasz Rogojsz rozmawiać będzie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Socjolożka i politolożka, specjalizująca się w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej, opowie o tym, jak może potoczyć się wojna w Ukrainie. Czy sankcje nałożone przez Zachód na Rosję przyniosą efekt? Czy NATO i Unia Europejska mogą zrobić więcej, by powstrzymać eskalację rosyjskiej agresji? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy na żywo.

REKLAMA

W ocenie rozmówczymi Gazeta.pl to, co miało być blitzkriegiem, okazało się trudną i daleko niezwycięską wojną. Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz podkreśliła też, że co prawda Zachód przyczynia się do zatrzymywania Putina, ale musi przyczyniać się bardziej. Wyjaśniła też, że wpływ rosyjskich elit na Władimira Putina jest ograniczony. Gościni Gazeta.pl wyjaśniła też, że za wybuch konfliktu nie jest odpowiedzialny wyłącznie Władimir Putin.

- Nie byłoby zbrodniczego reżimu, gdyby nie praca wielu ludzi i ich cyniczna gotowość do współpracy i realizowania decyzji Putina

- stwierdziła. Oceniła też, że Kreml finansuje wojnę m.in. z handlu ropą naftową.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Rosjanie atakują cywilów, Macron nie wyklucza wizyty w Kijowie [PODSUMOWANIE]

Wojna w Ukrainie. Rosja wciąż atakuje cywilów

Trwa 23. dzień inwazji na Ukrainę. Z informacji podawanych przez tamtejsze władze Rosjanie wciąż atakują cywilów. W jednej z podkijowskich wsi zginęło w czwartek dwuletnie dziecko, a w okolicach Ługańska ostrzelano przytułek dla matek z dziećmi. Jak podał mer Czernichowa, od początku wojny zginęło ponad 200 mieszkańców miasta.

O agresji rosyjskich wojsk świadczą dane przedstawione przez Stany Zjednoczone. Pentagon twierdzi, że w ciągu 3 tygodni inwazji na Ukrainę, Rosja wystrzeliła już ponad 1000 rakiet. Jak dodał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, Kijów jest pod coraz większym ostrzałem, choć Rosjanie nie poczynili znaczących postępów, mimo że ściągnięto w pobliże stolicy artylerię.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Syryjczycy będą walczyć dla Rosji? Zełenski: Najgorsza decyzja w waszym życiu